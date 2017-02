Sony xperia X पर 14000 रुपए का डिस्काउंट, बिना ब्याज के EMI पर भी खरीद सकते हैं अाप इस स्मार्टफोन को

Sony एक्सपीरिया X स्मार्टफोन की कीमत में दूसरी बार कटौती की गई है, आपको बता दें कि लॉन्च के समय मई 2016 में इस स्मार्टफोन की कीमत Rs. 48,990 थी, इसके बाद अभी पिछले साल सितम्बर में इस स्मार्टफ़ोन की कीमत में Rs. 10,000 की बड़ी कटौती की गई थी, और अब एक बार फिर से इस स्मार्टफोन पर 14,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो अब इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से मात्र 24, 990 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके लॉन्च से लेकर अब तक Sony एक्सपीरिया X स्मार्टफोन की कीमत में 24,000 रुपए की बड़ी कटौती की गई है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट इस स्मार्टफोन पर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 5 फीसदी की छूट दे रहा है।

इस स्मार्टफोन पर फ्लिपकार्ट नो कॉस्ट ईएमआई का अॉप्शन भी दे रहा है। इसके लिए आपको बस 2,777 रुपए महीने देने हैं। इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा मतलब आपसे सिर्फ उतने ही रुपए लिए जाएंगे जितने का आपने फोन खरीदा है। अगर आप चाहें तो इसे आप 1212 रुपए की EMI पर भी खरीद सकते हैं। आपको 1212 रुपए की 24 ईएमआई देनी होंगी। और इसपर ब्याज भी देना होगा। Sony एक्सपीरिया X फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच की फुल एचडी ट्रिल्यूमिनस डिस्प्ले है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 64-बिट्स प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 3GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। वहीं माइक्रोएसडी कार्ड के से 200GB तक एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए एक्सपीरिया एक्स में 23-मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। जिसमें ऑटो फोकस, 24mm वाइड एंगल लेंस और एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ 13-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर स्मार्टफोन में 4G एलटीई, डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ और एनएफसी दिए गए है। पावर बैकअप के लिए 2,620mAh की बैटरी दी गई है जो कि कंपनी के अनुसार दो दिन तक कार्य करने में सक्षम है।

First Published on February 18, 2017 11:53 am