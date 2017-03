1728 रुपए महीने देकर आप Snapdeal से खरीद सकते हैं Karbonn Titanium स्मार्टफोन

अगर आप सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट karbonn titanium Machfive स्मार्टफोन के 16GB मॉडल पर नॉ कॉस्ट EMI का ऑफर दे रही है। मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो आपको सिर्फ तीन महीने तक 1728 रुपए महीने देने होंगे। आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं जितने का फोन है। इस फोन को खरीदने पर कंपनी आपसे कोई ब्याज नहीं लेगी। वहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही रिवॉर्ड पॉइन्टस भी मिलेंगे। जिनका आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कहीं भी कोई और शॉपिंग भी कर सकते हैं। बस आपको फोन खरीदते समय अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है और तीन EMI का ऑपशन सिलेक्ट करना है। इसमें आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की एचडी डिस्प्ले दी गई है। जिसका रिजॉल्यूशन 1280X720 पिक्सल का है। इस स्मार्टफोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा है। फोन में 2GB की रैम है और साथ ही 16GB की इंटरनल मेमोरी भी दी गई है। जिसे एक्पेंड करके 64GB तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं फोन में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए भी इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह गूगल के एंड्रायड 5 लॉलीपॉप पर काम करता है। फोन में 2200 mAH की बैटरी दी गई है। फोन की कीमत की बात करें तो स्नैपडील पर इसकी कीमत 5182 रुपए है।

फोन के कलर की बात करें तो अभी यह केवल सिल्वर कलर में ही उपलब्ध है। Karbonn Titanium Machfive में कनेक्टिविटी के लिए वाई फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और एफएम भी दिए गए हैं। फोन में म्यूजिक के लिए 3.5 एमएम का ऑडियो जैक दिया गया है। यह डुअल सिम फोन है लेकिन यह फोन केवल 3G है। 4G की सुविधा इस फोन में नहीं है। फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एकसेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर भी दिए गए हैं। Karbonn Titanium में 155 ग्राम का वजन है।

First Published on March 1, 2017 10:48 am