2017 में बड़े धमाके की तैयारी में सैमसंग, ला रहा है 7 इंच की डिस्प्ले से लैस फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन

दुनिया की जानी-मानी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने की तैयारी कर रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग इस साल की तीसरी तिमाही में अपना फोल्डेबल फोन मार्केट में उतार सकता है। साउथ कोरिया की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी इस साल की तीसरी तिमाही में 1 लाख यूनिट से ज्यादा फोल्ड आउट डिवाइस पेश कर सकती है। कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन के तकनीकी काम पूरा होने के बावजूद कंपनी इसके लॉन्च को लेकर आखिरी फैसला नहीं ले पाई है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मार्केट और प्रॉफिट जैसे अहम मुद्दे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल कम्युनिकेशन्स यूनिट में फेरबदल के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इन फोल्ड होने वाले फोन्स को बनाने का काम पूरा हो चुका है। यह काम पिछले साल अगस्त में ही पूरा कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक सैमसंग के फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले कथित तौर पर 7 इंच के टैबलेट जैसा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपने फोल्डेबल फोन को लॉन्च करने पर फैसला एक्जीक्यूटिव लेवल पर फेरबदल के बाद फरवरी या मार्च में ले सकता है।

मजेदार बात यह है कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एलजी भी इस साल के अंत तक (चौथे तिमाही) 1 लाख से ज्यादा फोल्डेबल डिवाइस का उत्पादन कर लेगा। बताया गया था कि एलजी तीन साल पहले इस फोल्ड होने् वाली तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी प्रोडेक्ट के बारे में अब तक जानकारी नहीं दी गई है।

दिंसबर में आई एक अन्य रिपोर्ट में भी सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर दावा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी इस तरह के दो स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जिनमें से एक साल 2017 में रिलीज हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जिन दो स्मार्टफोन्स पर काम कर रही है, उनमें से एक फोन में डुअल स्क्रीन होगी यानी की दोनों तरह स्क्रीन होगी है जबकि दूसरे फोन में एक फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले होगा।

वीडियो: सैमसंग ने लॉन्च किया Galaxy S7 Edge का ब्लैक पर्ल कलर वैरिएंट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 15, 2017 11:33 am