सैमसंग ने लॉन्च किए तीन नए स्मार्टफोन, 16 MP का फ्रंट और रियर कैमरा के साथ वॉटर और डस्ट प्रूफ भी

मंगलवार से शुरू हुए CES (कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो) 2017 से पहले दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी A सीरीज का 2017 वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसके तहत तीन स्मार्टफोन Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) और A3 (2017) लॉन्च किए गए है। सबसे बड़ी खासियत यह दी गई है कि तीनों स्मार्टफोन वॉटर और डस्ट प्रूफ हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन की स्टोरेज को 256 GB तक बढ़ाने और फास्ट चार्जिंग तकनीक दी गई है।

गैलेक्सी ए (2017) सीरीज मेटल फ्रेम और 3डी ग्लास बैक के साथ पेश की गई। यह स्मार्टफोन ब्लैक स्काई, गोल्ड सैंड, ब्लू मिस्ट और पीच क्लाउट कलर में मिलेंगे। इसके अलावा तीनों फोन में सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करने के लिए Samsung Pay ऐप दी गई है। वहीं, पर्सनल डेटा के लिए Samsung Cloud है, जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही फोल्डर को खोला जा सकेगा। गैलेक्सी A (2017) सीरीज में reversible USB Type-C पोर्ट और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दी गई है, जिसमें समय और कैलेंडर हर समय स्क्रीन पर रहता है।

सैमसंग गैलेक्सी ए (2017) सीरीज जनवरी के शुरुआती महीने में रूस में मिलेगा और बाद में ग्लोबली मार्केट में बेचा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन बाजार में Galaxy A3 (2017) की कीमत 329 यूरो (करीब 23,500 रुपए) और Galaxy A5 (2017) की कीमत 429 यूरो (करीब 30,600 रुपए) हो सकती है।

Galaxy A7 (2017): इस फोन में 5.7 इंच की FHD सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 1.9GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर काम करने वाले नए गैलेक्सी ए7 में 3 जीबी की रैम और 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोन में f/1.9 अपर्चर वाला 16 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट कैमरा दिया गया है। गैलेक्सी ए7 (2017) में 3600 mAh की बैटरी दी गई है।

Galaxy A5 (2017): सैमसंग गैलेक्सी ए5 में 5.2 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले, 1.9GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 16 मेगापिक्सल ही फ्रंट और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इसमें 3 जीबी की रैम और 32 जीबी की स्टोरेज के साथ 3000mAh की बैटरी है। एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर चलने वाले गैलेक्सी ए5 (2017) एक डुअल सिम स्मार्टफोन है।

Galaxy A3 (2017): इसमें फुल एचडी सुपर एमोलेड 4.7 इंच की डिस्प्ले, 1.6 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 2 जीबी की रैम है। 16 जीबी स्टोरेज वाले इस फोन में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और हालांकि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में 2350mAh की बैटरी दी गई है।

First Published on January 3, 2017 11:59 am