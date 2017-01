आखिर क्यों लगती थी गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन में आग? सैमसंग ने बताई वजह

दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने सोमवार को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 के आग पकड़ने की वजह का खुलासा किया है। सैमसंग ने बताया कि बैटरी की कमी के चलते गैलेक्सी नोट 7 में आग लगती थी। ग्राहकों के बीच फिर से विश्वास कायम करने के लिए कंपनी ने साथ ही घोषणा की कि भविष्य में इस तरह ही घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नोट 7 स्मार्टफोन को पूरी तरह बंद करने के तीन महीने बाद इसमें आग लगने के कारणों को बताया गया है।

आग लगने के कारणों की जांच पूरी होने के बाद एक बयान में सैमसंग ने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव लेयर के ठीक से अलग ना हो पाने, बैटरी के कोनों के सिकुड़ने के कारण आग लगने जैसी घटनाएं होती थीं। ऐसे में जब बैटरी गर्म होती थी, तो उसके फैलने की जगह नहीं होने पर वह फट जाती थी। गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन में आग लगने की घटनाओं को टेक जगत की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक बताया गया था।

कंपनी ने इसे ऐप्पल के आईफोन की टक्कर में उतारा था, जिसे बंद करने से सैमसंग को प्रॉफिट में 5.3 बिलियन डॉलर (करीब 36 हजार करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ था। यह पहली बार है जब कंपनी ने आधिकारिक रूप से आग लगने के कारणों पर स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने कहा कि आने वाली किसी भी डिवाइस में आग लगने जैसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। बता दें कि सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी एस8 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है।

आग लगने की घटनाओं के बाद निवेशक सैमसंग की भविष्य में आने वाली फ्लैगशिप डिवाइस की बिक्री को लेकर असमंजस में थी। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट सॉन्ग म्यूंग-सप ने कहा था, “अप्रैल या मई में लॉन्च होने जा रहे सैमसंग एस8 को लेकर ग्राहक तभी रुचि दिखाएंगे जब कंपनी नोट 7 में आग लगने के कारणों को पता लगा लेगी।”

First Published on January 23, 2017 11:34 am