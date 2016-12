जल्दबाजी में खरीदा था रिलायंस जियो सिम? इस तरह जानिए कनेक्शन प्रीपेड है या पोस्टपेड

रिलायंस जियो ने 1 सितंबर को अपनी सर्विस की कमर्शियल शुरुआत की थी। इस दौरान ग्राहकों के लिए 31 दिसंबर 2016 तक के लिए मुफ्त वेलकम ऑफर की शुरुआत की थी। कंपनी की मुफ्त सुविधाएं अब 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई हैं। जैसे की हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मार्च के बाद रिलायंस जियो के पोस्टपेड ग्राहकों को बिल चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी है यह पता करना कि आपका रिलायंस जियो सिम पोस्टपेड है या प्रीपेड।

यह है तरीका:

-इसके लिए जरूरी है कि आपके फोन में MyJio ऐप हो। इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद ऐप को इंस्टॉल करें और ओपन करें।

– अब लिखा आएगा, “welcome to your digital life.” अब Skip Sign In पर क्लिक करें।

– अगले स्टेप में आपको जियो अकाउंट की पूरी डीटेल आ जाएगी। यहां अगर सबसे ऊपर लिखा है Balance तो आपका सिम प्रीपेड है।

– अगले स्टेप में आपको जियो अकाउंट की पूरी डीटेल आ जाएगी। यहां अगर सबसे ऊपर लिखा है Balance तो आपका सिम प्रीपेड है।

– अगर आपकी जियो ऐप में Balance की जगह Unbillied Amount लिखा है तब आपका जियो सिम पोस्टपेड है।

– अगर आपकी जियो ऐप में Balance की जगह Unbillied Amount लिखा है तब आपका जियो सिम पोस्टपेड है।

जानिए क्या हैं जियो के पोस्टपेड प्लान:

149 रुपए का जियो प्लान- 300 एमबी 4जी डेटा + 700 एमबी वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

499 रुपए का जियो प्लान- 4GB 4G डेटा + 8GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

999 रुपए का जियो प्लान- 10 GB 4G डेटा + 20 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

1,499 रुपए का जियो प्लान- 20 GB 4G डेटा + 40 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

2,499 रुपए का जियो प्लान- 35 GB 4G डेटा + 70 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

3,999 रुपए का जियो प्लान- 60 GB 4G डेटा + 120 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

4,999 रुपए का जियो प्लान- 75 GB 4G डेटा + 150 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

First Published on December 27, 2016 12:09 pm