Reliance Jio प्लान: जियो के प्राइम मेंबर 96 रुपए में 7 दिन तक चला सकेंगे अनलिमिटेड इंटरनेट

रिलायंस जियो की फ्री सर्विस 31 मार्च को खत्म हो जाएगी उसके बाद सभी जियो के यूजर्स को रिचार्ज कराना होगा। लेकिन उससे पहले जियो ने अपनी प्राइम मेंबरशिप लेने का भी ऑफर दिया है।अगर आप जियो की प्राइम मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए जरूरी नहीं है। आप प्राइम मेंबर नहीं बनने के बावजूद भी जियो पर अनलिमिटेड इंटरनेट, कॉल और एसएमएस जैसी सर्विसों का फायदा उठा सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने जियो नंबर को रिचार्ज कराना होगा। अगर आप जियो के प्राइम मेंबर नहीं हैं और जियो में 96 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 0.6 GB डेटा मिलेगा साथ ही आप अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस भी कर पाएंगे। इसकी वैधता सात दिन की होगी। अगर आप जियो के प्राइम मेंबर हैं और 96 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 7GB का डेटा मिलेगा। वहीं साथ ही अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस करने की सुविधा भी मिलेगी। इसकी वैधता भी सात दिन की ही होगी। प्राइम मेंबर्स को इस प्लान के तहत 4जी स्पीड का एक जीबी डेटा रोजाना मिलेगा। उसके बाद इंटरनेट तो अनलिमिटेड रहेगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि अभी जियो के हैप्पी न्यू ईयर प्लान में होता है। अगर आपकी एक जीबी डेटा की लिमिट खत्म हो जाती है तो आपका इंटरनेट तो अनलिमिटेड रहता है लेकिन उसकी स्पीड 128kbps की हो जाती है।

रोजाना 1GB डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट तो अनलिमिटेड रहेगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। (PHOTO: Reliance Jio) रोजाना 1GB डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट तो अनलिमिटेड रहेगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। (PHOTO: Reliance Jio)

इसके अलावा, रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए बूस्टर पैक भी लॉन्च किए हैं। बूस्टर पैक के तहत 51 रुपये में एक जीबी 4G डेटा मिलेगा। वहीं 91 रुपये में 2GB डेटा मिलेगा। 201 रुपये में 5GB 4G डेटा मिलेगा और 301 रुपये में 10GB 4G डेटा मिलेगा। यह सभी बूस्टर पैक यूजर के प्लान की वैधता के हिसाब से काम करेंगे। मतलब यह सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए हैं जो पहले से इंटरनेट पैक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उनका पैक खत्म हो गया है। मतलब पैक का डेटा खत्म हो गया है और वैधता बाकी है। क्योंकि बूस्टर पैक की कोई वैधता नहीं होती है।

1 मार्च 2017 से रिलायंस जियो की प्राइम सेवा में एनरोलमेंट करने की शुरुआत हो गई है। इसमें 31 मार्च तक एनरोलमेंट किया जा सकता है। इस सेवा को जियो के नए और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को इस्तेमाल कर रहे सभी यूजर्स 99 रुपए देकर प्राप्त कर सकते हैं। 99 रुपए आपसे महज एक बार के लिए ही लिए जा रहे हैं इसके बाद आप इस सेवा से जुड़ जायेंगे, इसके बाद आपको जियो के किसी भी प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं। 99 रुपए की प्राइम मेंबरशिप की वैधता 1 साल की होगी। यह 31 मार्च 2018 तक चलेगा।

रिलायंस जियो प्राइम ऑफर: 99 रुपए में मिलेगी मेंबरशिप, जानिए ऑफर के बारे में, देखें वीडियो

First Published on March 3, 2017 11:01 am