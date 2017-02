JIO की प्राइम मेंबरशिप लेना जरुरी नहीं, जिओ देगी 19 रुपए में अनलिमिटेड 4G डेटा

रिलायंस जिओ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जिओ यूजर्स के लिए प्राइम मेंबरशिप का प्लान पेश किया है जिसकी शुरूआत 1 मार्च से हो रही है। इस प्लान के तहत यूजर्स 31 मार्च 2018 तक जिओ हैप्पी न्यू ऑफर यानी का फायदा एक साल तक उठा सकते हैं। जिओ के इस मेंबरशिप आॅफर में यूजर्स को एक साल के लिए 99 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी जिसके बाद आपको 303 रुपए प्रतिमाह देने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अभी चल रहे हैप्पी न्यू ईयर का फायदा उठा सकते हैं। मतलब आप फ्री में कॉल कर सकते हैं और साथ ही रोजाना 1 GB का 4G डेटा भी आपको मिलेगा। जिओ यूजर्स 1 मार्च से 31 मार्च तक जिओ की प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिओ यूजर्स ने समय रहते इस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनका नंबर जिओ के प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन में बदल जाएगा। इसके बाद उन्हें जिओ के टैरिफ प्लान के आधार पर बिल भरना होगा अथवा रिचार्ज कराना होगा। आपको बता दें कि यह कंपनी सितंबर में ही कुछ टैरिफ प्लान पेश कर चुकी है। इस दौरान जिओ यूजर्स के लिए वॉयस कॉल फ्री होगी, लेकिन उन्हें इंटरनेट डेटा के लिए चार्ज देना होगा।

ये है टैरिफ प्लान: जिओ के प्लान्स में सबसे सस्ता 19 रुपए का है जिसमें आपको एक रात के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। और 0.1 जीबी 4G डेटा दिन में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। वहीं 129 रुपए में 7 दिन के लिए रात में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और दिन के लिए .75GB 4G डेटा अलग से भी मिलेगा। वहीं, 999 रुपए में 10 जीबी डेटा दिया जाएगा, जो रात में अनलिमिटिड होगा। इसके अलावा 1499 रुपए में 20 जीबी डेटा (रात में अनलिमिटिड 4G) और 2499 रुपए में 35 जीबी डेटा ​(रात में अनलिमिटिड 4G) दिया जाएगा।

ऐसे बनें प्राइम मेंबर: जियो प्राइम के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2017 के बाद से शुरू हो जाएंगे। 31 मार्च 2017 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। ग्राहक माय जियो मोबाइल ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राहक जियो की वेबसाइट या जियो स्टोर पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह मेंबरशिप 1 अप्रैल 2017 से लागू होगी। लेकिन सबिस्क्रप्शन लेने का आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 होगी। उसके बाद आप जियो के प्राइम मेंबर नहीं बन सकते हैं।

रिलायंस जियो प्राइम ऑफर: 99 रुपए में मिलेगी मेंबरशिप, जानिए ऑफर के बारे में देखें वीडियो

First Published on February 26, 2017 11:59 am