आज आ सकता है रिलायंस जियो का 4G VoLTE फीचर फोन, Kia ऑपरेटिंग सिस्टम पर करेगा काम, जानिए और फीचर्स

मुकेश अंबानी शुक्रवार को होने जा रही कंपनी की सालाना जनरल मीटिंग (AGM) में रिलायंस जियो लाइफ 4G VoLTE फीचर फोन को लॉन्च कर सकते हैं। टेक वेबसाइट गैजेट 360 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर फोन Kia ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। यह फायरफोक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है। वेबसाइट ने बताया कि कई निर्माता कंपनियों ने बताया कि फोन में एक ऐप स्टोर भी होगा। यह डिवाइस ऐसी ऐप सपोर्ट करेंगी जिनमें HTML 5 कोड का इस्तेमाल किया गया हो। ऐप स्टोर के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मोबाइल के 2जी उपभोक्ताओं को अपने से जोड़ने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की दो साल में 20 करोड़ 4जी फीचर फोन बेचने की योजना है। इन फोनों की कीमत 1,000 से 1,500 रुपये के बीच होगी। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी की योजना इन फोनों को अगस्त के दूसरे पखवाड़े में बाजार में पेश करने की है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि इनकी बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके माध्यम से की जाएगी। सूत्र ने कहा कि इसमें स्मार्टफोन की तरह टचस्क्रीन की सुविधा नहीं होगी, लेकिन वाई-फाई समेत अन्य सभी सुविधाएं इसमें मौजूद होंगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में इन फोन को Intex और Foxconn कंपनियां तैयार करेंगी।

TechPP में आई एक रिपोर्ट में फोन के फीचर्स का भी जिक्र किया गया था, साथ ही कुछ तस्वीरें भी जारी की गई थीं। इसमें कहा गया था कि इसमें 2.4-इंच की डिस्प्ले, 512MB रैम, 4GB इंटरनल स्टोरेज होगी। वेबसाइट के मुताबिक, इसमें 2.4-इंच की कलर डिसप्ले और फ्लैशलाइट के लिए अलग से बटन दिया जाएगा। फोन में 512MB रैम और 4GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। यह डुअल सिम सपोर्ट करेगा और स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकेगा। इन्हें रिलायंस जियो के 4G VoLTE नेटवर्क पर काम करने के लिए खास तैयार किया जाएगा।

First Published on July 21, 2017 11:03 am