रिलायंस जियो ने लॉन्च किया 399 रुपये में 84 दिन की वैधता और 84GB डेटा वाला प्लान

रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जियो ने अपने यूजर्स के लिए नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। जियो का जियो धन धना धन ऑफर खत्म होने के कगार पर है। Reliance Jio ने यह प्लान प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यजर्स के लिए पेश किए हैं। कंपनी ने नए प्लान को जियो धन धना धन ऑफर के नाम से ही पेश किया है। इस प्लान का सिर्फ नाम पुराना है बाकी सबकुछ इसमें बदल चुका है। रिलायंस जियो के इन प्लान का पूरा फायदा उठाने के लिए आपके पास जियो प्राइम मेंबरशिप होनी जरूरी है। रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान की शुरुआत 19 रुपये से होती है और सबसे महंगा प्लान 9,999 रुपये का है। जियो धन धना धन ऑफर के शुरुआत में जहां कंपनी 309 रुपये के रीचार्ज वाले पैक पर 1 महीने की वैधता की बात कह रही थी। अब इसी प्लान में ग्राहकों को 56 दिन की वैधता मिलेगी और 4जी स्पीड डेटा भी 56 जीबी ही दिया जाएगा। वहीं, एक प्लान 399 रुपये का है जिसकी वैधता 84 दिन की है। इस प्लान में ग्राहकों को 4जी स्पीड का 1 जीबी डेटा रोजाना मिलेगा। वहीं पोस्टपेड प्लान की शुरुआत 309 रुपये से होती है, इसका सबसे महंगा प्लान 999 रुपये का है।

प्रीपेड प्लान

19 रुपये: 19 रुपये वाले प्लान की वैधता एक दिन की है। इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल के साथ 200 एमबी डेटा मिलेगा।

49 रुपये: इसकी वैधता 3 दिन की है। इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ 600 एमबी डेटा मिलेगा।

96 रुपये: इसकी वैधता 7 दिन की है। इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा मिलेगी। साथ में रोजाना 4जी स्पीड में 1GB डेटा मिलेगा। इसके बाद स्पीड कम हो जाएगी।

149 रुपये: इसकी वैधता 28 दिन की है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 300 एसएमएस मुफ्त होंगे। इसके अलावा 4जी स्पीड के साथ 2GB डेटा दिया जाएगा।

309 रुपये: इस प्लान अब 56 दिन की वैधता मिलेगी। इसमें ग्राहकों को अब अनलिमिटेड वॉयस कॉल के साथ हर दिन इस्तेमाल के लिए 4जी स्पीड में 1 जीबी डेटा मिलेगा।

349 रुपये: इस पैक की वैधता 56 दिन की है। सभी अनलिमिटेड सुविधाओं के अलावा ग्राहकों को इस्तेमाल के लिए 4जी स्पीड में 20 जीबी डेटा दिया जाएगा। इस प्लान में हर दिन डेटा इस्तेमाल करने के लिए कोई सीमा नहीं होगी।

399 रुपये: इस प्लान की वैधता 84 दिन की है। इसमें 4जी स्पीड का रोजाना 1GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा भी मिलेगी।

First Published on July 11, 2017 10:52 am