रिलायंस जियो अब हजार-1500 के फोन लाकर करेगी बाजार में धमाका

टेलिकॉम बाजार में हलचल मचाने के बाद अब रिलायंस जियो इंफोकॉम भारतीय स्मार्टफोन बाजार में भी ऐसा कर सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनी कम कीमत वाले 4G-VoLTE से लैस फीचर फोन लाने जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मुकेश अंबानी अधिकृत टेलिकॉम कंपनी इस तिमाही में 999 और 1500 रुपए कीमत वाले हैंडसेट लाएगी, जो बड़ी संख्या में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। विश्लेषकों ने बताया कि इसके जरिए रिलायंस जियो टेलिकॉम बाजार की तरह स्मार्टफोन बाजार में भी खलबली मचा सकती है।

बिजनेस अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, साइबर मीडिया के प्रिंसिपल एनालिस्ट फैजल कावूसा ने कहा कि अगर VoLTE लैस फीचर फोन बाजार में आते हैं तो लोगों को स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत नहीं होगी, तब ग्राहक फीचर फोन से VoLTE फीचर फोन में अपग्रेड होने लगेंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह के फोन आने से 2017 में स्मार्टफोन बाजार को तगड़ा झटका लगेगा।

ये होंगे जियो के VoLTE फीचर फोन के फीचर्स:

जियो के VoLTE फीचर फोन में फ्रंट फेसिंग कैमरा और रियर कैमरा हो सकता है। इसके अलावा फोन में जियो चैट, लाइव टीवी, वीडियो ऑन डिमांड जैसी कुछ ऐप्स भी दी जाएंगी। जानकारों के मुताबिक, कंपनी इस फोन में डिजिटल वॉलेट सुविधा वाली Jio Money Wallet ऐप भी दे सकती है। विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार में इस साल वृद्धि का अनुमान जियो का VoLTE फीचर फोन के आने से नीचे जा सकता है।

बता दें कि सितंबर माह में अपने 4जी सर्विस की कमर्शियल लॉन्चिंग करने वाली रिलायंस जियो ने फ्री वॉयस कॉलिंग और सस्ते डेटा की घोषणा की थी। बाजार में जियो के आ जाने से टेलिकॉम कंपनियों में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि सभी दिग्गज कंपनियों को अपने टैरिफ प्लान में कटौती करनी पड़ी।

First Published on January 12, 2017 11:01 am