सारी कंपनियों को मिलाकर जितना है, उसका दोगुना 4जी बेस स्टेशन अकेले रिलायंस जियो के पास, हर महीने 100 करोड़ जीबी से भी ज्यादा डेटा का इस्तेमाल

अगर भारत में मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क की बात करते थे तो आइडिया, एयरटेल, रिलायंस कम्यूनिकेशन और वोडाफोन का ही नाम आता था लेकिन पिछले साल सितंबर में रिलायंस जियो के आने के बाद से यह सबसे बड़ा नाम बनकर उभरने लगा और धीरे धीरे रिलायंस जियो ने मार्केट में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। अाज की बात करें तो रिलायंस जियो के पास 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। जो कि जियो ने लॉन्च होने का बाद से 170 दिन में बनाए हैं। जियो के आने के बाद टेलिकॉम कंपनियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी। सभी कंपनियों को अपने टेरिफ प्लान के रेट घटाने पड़े। 21 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चैयरमेन मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस जियो के पास जो 4G नेटवर्क की क्षमता वो इतनी ज्यादा है कि अगर सभी कंपनियों को मिला लिया जाए तो उससे भी दोगुना है। मतलब सभी कंपनियां मिलकर जितना 4G नेटवर्क दे सकती हैं रिलायंस जियो अकेली इस सभी कंपनियो से दोगुना नेटवर्क दे सकती है। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो यूजर्स ने जनवरी में 100 करोड़ जीबी डेटा का इस्तेमाल किया है। मतलब 3.3 करोड़ जीबी से भी ज्यादा डेटा लोगों ने रोजाना यूज किया।

इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला एेसा देश बन गया जहां मोबाइल पर इतने डेटा का इस्तेमाल किया गया है। जियो के यूजर्स इतना मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं जितना कि पूरे अमेरिका द्वारा किया जाता है। इस्तेमाल किए गए मोबाइल डेटा के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि चीन द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले मोबाइल डेटा का करीब 50 फीसदी जियो ग्राहकों ने कंज्यूम किया। टेलिकॉम इंडस्‍ट्री में क्रांति लाने वाले रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने जियो ग्राहकों के लिए 21 फरवरी को नए ऑफर पेश किए। इसके तहत मुकेश अंबानी ने एक नया प्राइम ऑफर पेश किया।

1 मार्च से 31 मार्च 2017 तक मेंबरशिप लेने वाले मौजूदा और नए ग्राहकों को केवल एक बार 99 रुपये की फीस देनी होगी। इससे वह इस नए प्‍लान प्राइम ऑफर के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद एक अप्रैल से अगले 31 मार्च, 2018 तक यानी एक साल तक उनको इस ऑफर के तहत 303 रुपये महीने देकर अनलिमिटेड डाटा, वॉयस एवं मीडिया सर्विसेज मिलेंगी। यानी एक मोटे अनुमान के मुताबिक एक अप्रैल से प्रतिदिन लगभग 10 रुपये की कीमत पर जियो की अनलिमिटेड सुविधाएं मिलेंगी। अगर कहें तो जो सर्विस अभी जियो के हैप्पी न्यू ईयर में मिल रही हैं। वह प्राइम मेंबर बनने के बाद 303 रुपए महीने देकर मिलती रहेंगी।

रिलायंस जियो प्राइम ऑफर: 99 रुपए में मिलेगी मेंबरशिप, जानिए ऑफर के बारे में

First Published on February 22, 2017 10:47 am