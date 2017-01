रिलायंस जियो के हैपी न्यू ईयर ऑफर से जुड़े एसएमएस में 7 डे वैलिडिटी के बारे में ये जान लें

31 दिसंबर तक वेलकम ऑफर की सुविधा ले रहे रिलायंस जियो ग्राहकों का प्लान 1 जनवरी से ऑटोमैटिकली जियो हैप्पी न्यू ऑफर में बदल गया गया है। इस संबंध में ग्राहकों को एक एसएमएस भी भेजा गया है। हालांकि कई ग्राहकों को मिले एसएमएस में 7 days की अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी बताई गई है। इसके अलावा Myjio ऐप पर अगर प्लान चेक करते हैं तो वहां भी इस प्लान की वैधता 7 दिन की दिखाता है।

क्या है जियो का एसएमएस:

प्रिय ग्राहक, आपके जियो नंबर ******** पर जियो हैप्पी न्यू ऑफर एक्टिव हो चुका है। इसमें दी गई सुविधाएं इस तरह होंगी: 1. अनलिमिटेड एलटीई डेटा, 2. अनलिमिटेड वाईफाई डेटा, 3. वॉयस (लोकल/एसटीडी/रोमिंग) 4. अनलिमिटेड वीडियो 5. अनलिमिटेड एसएमएस (100/प्रति दिन) 7. जियो ऐप्लिकेशन : (i) JioTv, (ii) JioCinema, (iii) JioMusic, (iv) JioMags, (v) JioNewspaper, (vi) JioXpressNews, (vii) JioSecurity. अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी – 7 दिन

क्या है सच्चाई:

इस संबंध में रिलायंस जियो एडवाइजर से बात करने पर पता लगा कि यह सिर्फ एक तकनीकि खामी के कारण हो रहा है। एडवाइजर ने बताया कि 7 दिन की वैधता को इग्नोर किया जाए, क्योंकि यह एक तकनीकि दिक्कत की वजह से लिखा आ रहा है। सभी ग्राहकों के लिए 31 मार्च 2017 तक जियो की सुविधाएं मुफ्त रहेंगी।

क्या है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर:

दरअसल मुकेश अंबानी की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस इंफोकॉम ने 1 दिसंबर को नए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर की घोषणा की थी। ऑफर में जियो की फ्री सर्विसिस को 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया था। ऑफर के तहत 31 मार्च तक वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, डेटा, मेसेजिंग और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मुफ्त रखा गया है। यह ऑफर 4 दिसंबर से नया सिम जियो सिम लेने वाले ग्राहकों को तभी से मिलने लगा था। 31 दिसंबर तक वेलकम ऑफर की सुविधा ले रहे ग्राहकों का प्लान 1 जनवरी से ऑटोमैटिकली इस ऑफर में बदल दिया गया है। इस संबंध में ग्राहकों को एक एसएमएस भी भेजा गया है। हालांकि इस एसएमएस में 7 days की अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी बताई गई है।

First Published on January 3, 2017 11:04 am