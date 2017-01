ऐसा होगा Jio का 1500 रुपए वाला 4G फीचर फोन? 4 जियो बटन के साथ फ्रंट और रियर में कैमरा

टेलीकॉम सेक्टर में खलखली मचाने वाली रिलायंस Jio अब स्मार्टफोन और फीचर फोन मार्केट में भी अपनी तगड़ी पैठ बनाने की तैयारी कर रही है। रिलायंस जियो सस्ते हैंडसेट उतारकर भारतीय और चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली टेलिकॉम कंपनी जियो 999 रुपए से 1500 रुपए के बीच की कीमत का 4G Volte फीचर फोन लाएगा। इस दौरान ट्विटर पर एक यूजर द्वारा इमेज शेयर की है। इमेज शेयर करने वाले का दावा है कि यह रिलायंस Jio का अपकमिंग फीचर फोन है। फोटो को देखकर लगता है कि फोन टेस्टिंग यूनिट में है। यह जानकारी सोशल मीडिया पर आई इमेज के जरिए मिली है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर के मुताबिक इस फोन में होम बटन और डिस्प्ले के बीच में Jio बट्ंस दिए गए हैं, ये बटन MyJio, JioTV, JioCinema और JioMusic apps हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस Jio अपने फीचर फोन में Spreadtrum chipsets का इस्तेमाल कर सकता है। फोन की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि फोन की कीमत 1500 रुपए के करीब होगी। हाल ही में आई एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो का फीचर फोन फ्रंट फेसिंग और रियर कैमरे के साथ आएगा। इस फीचर फोन के जरिए रिलायंस जियो भारतीय बाजार पर मजबूत पकड़ बनाना चाहती है।

Lyf ब्रांड के नाम से रिलायंस जियो के स्मार्टफोन पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। वर्तमान में लाइफ का सबसे सस्ते स्मार्टफोन की कीमत 2,999 रुपए हैं। बता दें कि सितंबर माह में अपने 4जी सर्विस की कॉमर्शियल लॉन्चिंग करने वाली रिलायंस जियो ने फ्री वॉयस कॉलिंग और सस्ते डेटा की घोषणा की थी। बाजार में जियो के आ जाने से टेलिकॉम कंपनियों में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि सभी दिग्गज कंपनियों को अपने टैरिफ प्लान में कटौती करनी पड़ी।

वीडियो: Micromax लाई खास वीडियो कॉलिंग के लिए दो किफायती स्मार्टफोन

First Published on January 21, 2017 11:14 am