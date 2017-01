19 जनवरी को लॉन्च होगा शियोमी रेडमी नोट 4, होगी 4100 mAh की बैटरी और 64 GB इंटरनल

चीन की स्मार्टफोन मेकर कंपनी शियोमी नई दिल्ली में 19 जनवरी को एक इवेंट करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस इवेंट में नया रेडमी फोन लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने इस इवेंट के मीडिया इन्वाइट भेजने शुरू कर दिए हैं। शियोमी फिलहाल अपनी वेबसाइट पर एक explorer contest चला रही है, जिसमें कंपनी यूजर्स को प्वाइंट जीतने के बदले लेटेस्ट रेडमी डिवाइस देगी। कुछ लकी विजेताओं को लॉन्चिंग से पहले ही इस फोन को चलाने का मौका भी मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक, इस इवेंट में शियोमी नया रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी।

भारत में साल 2016 में 1 अरब डॉलर का रिवेन्यू पाने वाली शियोमी अपनी सफलतम रेडमी सीरीज की नई डिवाइस पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले साल शियोमी रेडमी नोट 3 स्मार्टफोन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली डिवाइस रही थी। IDC (इंटरनेशनल डेटा कार्पोरेशन) डेटा के मुताबिक, इंडिविजुअल स्मार्टफोन वेंडर्स के मामले में शियोमी तीसरे नंबर पर बनी हुई है।

फीचर्स:

बता दें कि रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन पिछले साल चीन में लॉन्च हो चुका है। इसमें फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन और दमदार 4100 mAh की बैटरी दी गई है। बता दें कि रेडमी नोट 3 का भी सबसे खास फीचर बैटरी ही थी। रेडमी नोट 4 स्मार्टफोन चीन में 2 जीबी रैम + 16 जीबी इंटरनल और 3 जीबी रैम + 64 जीबी इंटरनल वाले दो वैरिएंट में आता है। 2.5D arc ग्लास डिजाइन के साथ इसमें 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजोल्यूशन 1920×1080 पिक्सल है। कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। इसके अलावा यह फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी लैस होगा।

माना जा रहा है कि भारत में शियोमी इस फोन को क्वालकैम प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर सकती है। दरअसल Ericsson के साथ हुए लाइसेंस संबंधि विवाद के बाद शियोमी पर यहां मीडियाटेक प्रोसेसर वाले फोन बेचने पर प्रतिबंध है। देखना होगा कि कंपनी रेडमी नोट 3 की ही तर्ज पर रेडमी नोट 4 की शुरुआती कीमत 10 हजार के भीतर रखती है या नहीं। हालांकि कंपनी ने 19 जनवरी के इवेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।

वीडियो में देखिए, रेडमी नोट 3 का रिव्यू

