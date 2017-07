अमेजन पर Redmi 4 और Redmi 4A की सेल आज, साथ में मिल रहा कैशबैक का ऑफर

अमेजन पर आज (21 जुलाई) Redmi 4 और Redmi 4A की सेल होगी। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5 फीसदी का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि यह कैशबैक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कम से कम 8,000 रुपये की एक ट्रांजेक्शन करेंगे। वहीं एक कार्ड पर अधिकतम कैशबैक 500 रुपये का मिलेगा। Redmi 4 की सेल 12 बजे से शुरू होगी। वहीं Redmi 4A की सेल दिन में 3 बजे से होगी। इसके अलावा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की सेल दोपहर 12 बजे से कंपनी की वेबसाइट mi.com पर भी होगी।

Redmi 4 फीचर्स: रेडमी 4 के शुरुआती मॉडल में 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसकी कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसकी कीमत 8,999 रुपये है। वहीं 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है।

रेडमी 4 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की एचडी (1280×720 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले दी गई है। रेडमी 4 में 1.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रेनो 505 जीपीयू इंटिग्रेटेड है। इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसमें फेस डिटेक्शन और ऑटो फोकस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Redmi 4A फीचर्स: यह रेमडी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 5,999 रुपये है। यह तीन कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 5 इंच की एचडी डिस्प्ले दी गई है। इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 425 SoC प्रोसेसर दिया गया है। रेडमी 4A में 3120 mAh की हाई कैपिसिटी की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमैलो 6 पर काम करता है। रेडमी 4A में 16GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैसे खरीदें:

– सेल 12 बजे होती है इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि समय से पहले ही वेबसाइट को चला लें।

– इसे खरीदने के लिए www.amazon.in या www.mi.com पर जाएं।

– वेबसाइट पर सेल शुरू होने से पहले ही अपना लॉगिन कर लें।

– 12 बजे सेल शुरू होते ही फोन को Buy Now कर लें।

– इसके बाद जरूरी डीटेल डालने के बाद फोन को ऑर्डर किया जा सकता है।

First Published on July 21, 2017 10:45 am