1400 घंटे बैटरी बैकअप देने वाले Panasonic के स्मार्टफोन लॉन्च, 10 इंच की स्क्रीन वाला एक टैबलेट भी किया लॉन्च

भारत में Panasonic इंडिया ने तीन टफपैड डिवाइस लॉन्च किए हैं। इनमें दो स्मार्टफोन हैं एक टफपैड FZ-F1 और दूसरा टफपैड FZ-N1। जबकि तीसरी डिवाइस जो है वो एक टैबलेट है जिसका नाम है टफपैड FZ-A2। इसे भी भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। बिजनेस क्लास को ध्यान में रखकर बनाए गए इन तीनों ही प्रीमियम डिवाइसों की सबसे अहम खासियत इनकी मजबूती और इनका टिकाऊ होना है। कंपनी ने दावा किया है कि ये डिवाइस मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन इनकी कीमत भी कंपनी ने बिजनेस क्लास को देखकर ही रखी है। इनमें से एक स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड पर काम करता है जिसकी कीमत 99,000 रुपये है। एक विंडोज स्मार्टफोन है जो विंडोज 10 पर काम करता है जिसकी कीमत 1,09,000 रुपये है। वहीं, टैबलेट भी एंड्रॉयड पर चलता है और यह 1,20,000 रुपये की कीमत के साथ सबसे महंगा है। इसके अलावा टैक्स अलग से देना होगा।

पैनासोनिक टफपैड FZ-F1 और FZ-N1 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। इनमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतर है। टफपैड एफजेड-एफ1 विंडोज 10 आईओटी मोबाइल इंटरप्राइज पर चलता है और टफपैड एफजेड-एन1 में एड्रॉयड 5.1.1 लॉलीपॉप का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 चिपसेट दिया गया है। साथ ही इन दोनों ही फोन्स में 2GB की रैम है। दोनों ही स्मार्टफोन्स की इंटरनल मेमोरी 16 जीबी की है। इनमें 4.7 इंच का एचडी (720×1280) डिस्प्ले है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 1400 घंटे का स्टैंडवाय पर बैकअप देगी। हालांकि कंपनी ने इसकी बैटरी की क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कनेक्टिविटी के लिए इनमें वाई-फाई, 2जी/एज/3जी/4जी एलटीई, जीपीएस, एनएफसी, ब्लूटूथ (वी4.1) और माइक्रोयूएसबी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल के रियर कैमरे हैं और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

इस टैबलेट में 4GB रैम है और इसकी इंटरनल मेमोरी 32GB की है। (Photo: Panasonic) इस टैबलेट में 4GB रैम है और इसकी इंटरनल मेमोरी 32GB की है। (Photo: Panasonic)

अगर टैबलेट की बात करें तो टफपैड एफजेड-ए2 टैबलेट गूगल के एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। यह ओएस इंटरप्राइज सिक्योरिटी के साथ आता है। इसमें 1.44 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर इंटल एटम एक्स5-जेड8550 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB रैम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी इंटरनल मेमोरी 32GB की है। इसमें 10.1 इंच का (1920×1200 पिक्सल) डिस्प्ले है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और एनएफसी दिए गए हैं। अगर कैमरे की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

First Published on February 22, 2017 11:56 am