Oppo F1s पर मिल रहा 10200 रुपए का ऑफर, 7,799 रुपए में खरीद सकते हैं इस स्मार्टफोन को

अगर आप Oppo F1s खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस फोन पर 10200 रुपए तक का ऑफर है। इस ऑफर में 10,000 रुपए का एक्चेंज ऑफर है। यदि आप अपना पुराना फोन देकर Oppo F1s खरीदते हैं तो आपको उस पर दस हजार रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं इस स्मार्टफोन पर 200 रुपए का अलग से डिस्काउंट भी मिल रहा है। 200 रुपए का डिस्काउंट सिर्फ उनके लिए है जो इस स्मार्टफोन को प्रीपेड ऑर्डर पर खरीदेंगे। मतलब ऑर्डर करते वक्त ही पेमेंट भी कर देंगे। अगर आप इसे कैश ऑन डिलिवरी लेते हैं तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो बिना किसी ऑफर के साथ भी इस फोन को आप 1608 रुपए की 12 EMI पर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। इस स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 17,999 रुपए है। यह ऑफर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट gadgets360.com पर उपलब्ध है।

इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो सबसे खास इसका 16 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा है। यह Oppo द्वारा खासतौर से सेल्फी के लिए तैयार किए गए स्मार्टफोन F1 Plus और F1 का लेटेस्ट एडिशन है। फोन के फ्रंट कैमरा में Beautify 4.0 नाम का ब्यूटी फीचर भी दिया गया है, जिसमें 2 स्किन मोड और 7 ब्यूटी लेवल दिए गए हैं। इससे आपकी फोटो बेहद शानदार रूप में बदल जाएगी। फोन का रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा में स्क्रीन फ्लैश फीचर भी दिया गया है। Oppo F1s में 5.5-इंच की HD 720p IPS डिस्प्ले दी गई है, जिसपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 प्रोटेक्शन दी गई है।

फोन दिखने में ओप्पो एफ1 प्लस के जैसा ही है। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में 1.5Ghz का ओक्टा-कोर मीडियाटेक MT6750 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 3075 एमएएच की बैटरी पावर वाला यह फोन एंड्राइड 5.1 लोलीपॉप पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए ओप्पो एफ1एस में 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, यूएसबी ओटीजी, जीपीएस और ब्लूटूथ वी4.0 जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसका डाइमेंशन 154.5x76x7.38 मिलीमीटर और वजन 160 ग्राम है। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और डिजिटल कंपास सेंसर दिए गए हैं।

First Published on March 2, 2017 11:47 am