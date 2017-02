Lenovo का स्मार्टफोन खरीदने का अच्छा मौका, Flipkart से 607 रुपए महीने देकर खरीद सकते हैं

Lenovo का स्मार्टफोन आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर यह फोन सस्ते में मिल रहे हैं। Lenovo vibe K5 नोट फ्लिपकार्ट पर ‘लिमिटेड पीरियड ऑफर’ के तहत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। साथ ही इस फोन को EMI पर भी खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन को क्रेडिट कार्ड से 607 रुपए महीने पर भी खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर अापके पास Axis बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% का और डिस्काउंट अलग से मिलेगा। Lenovo vibe K5 के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 4GB की रैम दी गई है। इस स्मार्टफोन के 32 जीबी वेरिएंट पर 1000 रुपये की छूट मिल रही है।

फ्लिपकार्ट पर यह छूट ‘लिमिटेड पीरियड ऑफर’ के तहत मिल रही है। 4GB रैम वाला वेरिएंट 13,499 रुपये में मिलता है लेकिन अभी इसे फ्लिपकार्ट से 1,000 रुपये कम कीमत में 12,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। Lenovo vibe K5 का 3 जीबी रैम वेरिएंट 11,999 रुपये में मिलता है। लेनोवो वाइब के5 नोट स्मार्टफोन में 1.8 गीगाहर्ट्ज़ 64-बिट ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो पी10 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ग्राफिक्स के लिए माली टी860 जीपीयू इंटिग्रेटेड है। इनबिल्ट स्टोरेज 32 जीबी है जिसे 128 जीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

लेनेवो वाइब के5 नोट एक 4जी डुअल-सिम (नैनो) फोन है। इसमें 5.5 इंच का फुल-एचडी (1080×1920 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले है। लेनेवो वाइब के5 नोट में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो पीडीएएफ ऑटोफोकस, एफ/2.2 अपर्चर और डुअल-टोन एलईडी फ्लैश से लैस है। सेल्फी के दीवानों के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। साथ ही इसमें 3500 mAH की बैटरी दी गई है। Lenovo vibe K5 नोट गूगल के एंड्रॉयड 6 मार्शमेलो पर काम करता है। कनेक्टिविट के लिए इसमें 4G वोल्ट नेटवर्क दिया गया है। इसके दोनों सिम 4G LTE नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। साथ ही इसमें वाई फाई, यूएसबी कनेक्टिविट भी दी गई है।

वीडियो में दिखिए, लेनेवो मोटो Z Play का फर्स्ट लुक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 20, 2017 10:09 am