क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फोन में क्या कर रहा है आपका दोस्त, नहीं तो यह है जानने का तरीका

टेक्नॉलोजी रोजाना एडवांस होती जा रही है। यह हम सभी के लिए सुविधाएं तो दे रही है लेकिन इसके साथ ही इससे कुछ खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। सोचो कि अगर कोई यह भी जान ले किआप अपने फोन में क्या कर रहे हैं। अापके फोन की पूरी की पूरी डिस्प्ले दूसरे फोन में दिखाई देने लगे तो यह तो खतरे की बात है। क्योंकि एेसा होने से तो आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपकी पूरी प्लानिंग के बारे में किसी दूसरे को भी पता चल जाएगा।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन किसी के भी स्मार्टफोन पर शेयर कर सकते हैं? दरअसल, एक ऐसी ट्रिक है, जिसके जरिए यह काम काफी आसान है। इस ट्रिक के जरिए आप अपने फोन की स्क्रीन को किसी के भी फोन में देख सकते हैं और अपने दोस्त की स्क्रीन अपने फोन में देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने और अपने दोस्त के फोन में एक एेप डाउनलोड करना होगा। इस एेप का नाम inkwire है, इसे गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।

एेप कैसे करता ही काम : सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दोनों स्मार्टफोन में inkwire एेप को डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। अब एप को ओपन करें। ऐप को ओपन करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। अब अपने दोस्त के फोन में भी इस एप को ओपन करें। अब आप जिस स्मार्टफोन की स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, उसमें शेयर पर क्लिक कर दें। शेयर पर क्लिक करते ही एक और विंडो ओपन होगी। उसमें आपको Start Now पर क्लिक करना है। Start Now पर क्लिक करते ही एक कोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे फोन में जाकर Acess पर क्लिक कर यह कोड डाल दें। कोड डालते ही यह स्मार्टफोन आपस में कनेक्ट होने लगेंगे। कनेक्ट होने के बाद माइक्रोफोन को इनेबल करने के लिए परमीशन मांगेगा। यहां आप अपने हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद Got it पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब आप जो भी एक फोन की स्क्रीन पर करेंगे वो दूसरे फोन की स्क्रीन पर दिखाई देगा।

First Published on February 12, 2017 4:44 pm