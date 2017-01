ऑनलाइन लीक हुए Nokia E1 के फीचर्स, 13 मेगापिक्सल कैमरे के साथ होगी 2 जीबी की रैम

हाल ही में चाइना कम्पल्सरी सर्टिफिकेट (3C) पास करने वाला नोकिया का स्मार्टफोन (TA-1000) वास्तव में नोकिया E1 स्मार्टफोन है। ऐसा NokiaPowerUser वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है। नई लीक में इस डिवाइस के कुछ फीचर्स का खुलासा भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, नोकिया ई1 स्मार्टफोन 5.2 या 5.3 इंच की 720p डिस्प्ले, 1.4GHz क्वाडकोर स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर और Adreno 308 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ होगा। रिपोर्ट के अनुसार फोन में 2 जीबी की रैम और 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज होगी।

लीक में कहा गया है कि फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। यह फोन एंड्रॉइड 7.0 नूगा के साथ आएगा। मलेशिया में नोकिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा पेश की गई प्रजेंटेशन के मुताबिक, 2017 में नोकिया कुल 6 या 7 मॉडल उतारने की तैयारी में है। इन नई डिवाइसों में लो-एंड से लेकर मिड रेंज और हाई-एंड वैरिंएट तक होंगे।

DigiTimes के मुताबिक नोकिया की डिवाइस में 5 इंच से लेकर 5.7 इंच तक की स्क्रीन साइज होगा और इन्हें 2017 के दूसरी या तीसरी तिमाही से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा। पहला फोन HMD Global (नोकिया डिवाइस का मैन्यूफैक्चरर) द्वारा फरवरी में होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पेश किया जा सकता है। नोकिया D1C इस साल नोकिया का लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन हो सकता है।

नोकिया D1C के फीचर्स:

रिपोर्ट के मुताबिक, नोकिया D1C स्मार्टफोन 2 जीबी रैम और 3 जीबी वाले दो वैरिएंट में होगा। वेबसाइट के मुताबिक, 2 जीबी रैम वाले वैरिएंट की कीमत 150 डॉलर (करीब 10 हजार रुपए) और 3 जीबी वैरिएंट की कीमत 200 डॉलर (करीब 13 हजार रुपए) होगी। नोकिया D1C में स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, एड्रीनो 505 जीपीयू, एंड्रॉइड 7.0 नूगा और दो साइज की डिस्प्ले में होगा। फोन में 5 इंच और 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले वाले दो वैरिएंट होंगे।

Huawei Honor Magic स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 11:18 am