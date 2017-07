Elari NanoPhone C दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल भारत में लॉन्च, एप्पल के आईफोन से भी कर सकते हैं इसे कनेक्ट

ई-कॉमर्स वेबसाइट Yerha.com ने गुरुवार को दुनिया के सबसे छोटे फोन Elari NanoPhone C को भारत में लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि इलारी नैनोफोन सी दुनिया का सबसे छोटा फोन है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि इसका साइज आपकी जेब में रखे क्रेडिट कार्ड से बड़ा नहीं है। यह ब्लैक, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर वेरिएंट में सेल के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने भारत में इस फोन की कीमत 3,940 रुपये रखी है। येरहा वेबसाइट के मुताबिक यह एक स्टाइलिश, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, एंटी-स्मार्ट मोबाइल फोन है, जिसका मतलब है कि यह फोन उन यूजर्स के लिए है जो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने का अवसर रखते हुए एक सक्रिय लाइफ स्टाइल बनाए रखना चाहते हैं।

नैनोफोन सी का वजन मात्र 30 ग्राम है और इसका डायमेंशन 94.4×35.85×7.6mm का है। इसमें एक इंच की (128×96 पिक्सल) टीएफटी डिसप्ले दी गई है। इसके साथ ही यह आरटीओएस पर काम करता है और इसमें मीडियाटेक MT6261D चिपसेट दिया गया है। फोन में 32एमबी रैम दी गई है और 32एमबी की ही इंटरनल मैमोरी दी गई है, इसकी इंटरनल मैमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 32जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन डुअल सिम (माइक्रो-सिम) सपोर्ट करता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 280mAH की बैटरी दी गई है।

कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर फोन की बैटरी 4 घंटे का टॉक टाइम और 4 दिन का स्टैंडबाए टाइम देगी। इलारी में MP3 प्लेयर, एफएम रेडियो, वॉयस रिकॉर्डिंग और फोन रिकॉर्डिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 3.5 एमएम हैडफोन जैक और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया गया है। नैनो फोन सी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर भी दिया गया है। इसका सबसे खास फीचर है कि इस फोन को ब्लूटुथ के जरिए एप्पल के आईफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी ने मैजिक वॉयस फीचर दिया है, जिससे आप अवाज बदलकर अपने दोस्तों को फोन कर सकते हैं।

First Published on July 14, 2017 10:45 am