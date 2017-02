MWC 2017: नोकिया 26 को लॉन्च कर सकती है नया स्मार्टफोन, इस तरह फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकेंगे लाइव

26 फरवरी से स्पेन के बार्सिलोना में होने जा रहे मशहूर मोबाइल शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC 2017) बस कुछ दिन दूर है और लोगों को इंतजार है नोकिया/HMD Global कंपनी के स्मार्टफोन की लॉन्चिंग का। बता दें कि फिनलैंड की कंपनी HMD Global ने नोकिया ब्रांडिंग के स्मार्टफोन लॉन्च करने के अधिकार खरीदे हुए हैं। HMD Global 26 फरवरी को बर्सिलोना में एक इवेंट करने जा रही है, जो शाम को 4.30 बजे शुरु होगा। हालांकि भारतीय समयानुसार उस वक्त रात के 9 बजे होंगे। नोकिया मोबाइल के फेसबुक पेज ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक और यूट्यूब पर की जाएगी।

नोकिया मोबाइल के फेसबुक पेज ने रविवार रात 9 बजे का एक फेसबुक इवेंट भी सेट कर दिया है। पेज पर लिखा है, We’ll be announcing live on Facebook the details of our Nokia smartphones on Android – see it here first!” (हम एंड्ऱॉइड आधारित नोकिया स्मार्टफोन की डीटेल फेसबुक पर लाइव बता रहे होंगे। सबसे पहले यहां देखें।) इस पेज की एक और पोस्ट में लोगों से पूछा गया कि वो अपने सबसे पसंदीदा नोकिया स्मार्टफोन का नाम बताएं। Nokia 3310 और Nokia 3650? कंपनी के यूट्यूब चैनल पर नोकिया 3310 की एक वीडियो भी पोस्ट की गई है।

बता दें कि बाजार में पहले से खबरे हैं कि कंपनी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नोकिया 3310 स्मार्टफोन को नए अवतार में पेश कर सकती है। हालांकि यह लिमिटेड यूनिट में उपलब्ध होगा। बहुप्रसिद्ध फोन लीकर Evan “Evleaks” Blass की रिपोर्ट के मुताबिक एचएमडी एक हैंडसेट तैयार कर रही है जिसका नाम 3310 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया 3310 फोन भी पुराने की तरह एक फीचर फोन होगा, जिसमें सिर्फ बेसिक फीचर्स होंगे। इसकी कीमत करीब 4000 रुपए हो सकती है, जो कई कलर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, तीन नए स्मार्टफोन- नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 8 भी MWC में लॉन्च हो सकते हैं।

First Published on February 24, 2017 6:41 pm