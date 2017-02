MWC 2017: 17 साल बाद फिर से लॉन्च हुआ नोकिया 3310, एक बार चार्ज करने पर 30 दिन चलेगी बैट्री

कभी भारतीय फोन बाजार में एक तरफा राज करने वाली कंपनी नोकिया एक बार फिर वापसी कर रही है। कंपनी ने 3 ऐंड्रॉयड फोन लॉन्च किए हैं साथ ही अपनी पुराना बेहद कामयाब फोन 3310 को फिर लॉन्च किया है। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 के प्री-इवेंट में नोकिया ने शनिवार को अपने फोन नोकिया 3, 5, 6 और 3310 लॉन्च किए हैं। कंपनी ने अपनी पुरानी रिंगटोन को वैसे ही रखा है ताकि ग्राहक कंपनी से पुराने जैसा लगाव महसूस कर सके। साथ ही करीब 17 साल बाद बाजार में वापसी कर रहे नोकिया 3310 में स्नेक गेम को वैसे ही रखा गया है। कंपनी ने फोन से जुड़ी जो खास जानकारी दी है उसमें दावा किया गया है कि एक बार चार्ज होने पर ये फोन 22 घंटे का टॉक टाइम देगा साथ ही स्टैंडबाय मोड में महीने भर तक चलेगा।

नोकिया 3310 लाल, पीले, ग्रे और गहरे नीले रंग में उपलब्ध होगा। वहीं फोन से जुड़े दूसरे फीचर्स की बात करें तो फोन में 2 मेगापिक्सल का एलईडी फ्लेश के साथ कैमरा लगा है। फोन की 2,4 इंच की QVGA डिस्प्ले है। फोन नोकिया सीरीज 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। फोन में 16 एमबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कॉर्ड की सहायता से 32 जीबी तक बढाया जा सकता है। फोन में 1200 एमएच की बैटरी है। फोन की कीमत करीब 35 रुपए बताई जा रही है। 2017 की दूसरी तिमाही से फोन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। पिछली बार नोकिया ने दुनियाभर में 12 करोड़ 60 लाख हेडसेट बेचे थे इस बार स्मार्ट फोन के इस जमाने में ये फोन क्या कमाल दिखाता है ये देखने के लिए कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा।

First Published on February 27, 2017 12:13 am