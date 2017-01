माइक्रोमैक्स लाई खास वीडियो कॉलिंग के लिए दो किफायती स्मार्टफोन, साथ में मिलेगा जियो 4G सिम

स्वदेशी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स ने Vdeo सीरीज के दो नए स्मार्टफोन – Vdeo 3 और Vdeo 4 लॉन्च किए हैं। दोनों ही फोन कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टेड हो गए हैं। कंपनी ने हालांकि दोनों फोन की कीमत और उपलब्धता का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस सीरीज के पहले दो स्मार्टफोन Vdeo 1 और Vdeo 2 की तरह ये दोनों फोन भी 4जी VoLTE से लैस होंगे, जिनका फोकस वीडियो कॉलिंग पर होगा। माइक्रोमैक्स ने इस सीरीज को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया था, जिसमें Google Duo ऐप पहले से इंस्टॉल मिली थी।

Vdeo 4 के फीचर्स: वीडियो 4 स्मार्टफोन की खासियत इसमें दी गई 4000mAh की बैटरी है और कंपनी का दावा है कि यह 350 घंटे का स्टैंडबाय टाइम और 24 घंटे का टॉकटाइम देती है। इस फोन में 5 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 1280×720 पिक्सल है। फोन 1.1Ghz क्वालकैम स्नैपड्रैगन 210 MSM8909 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन का फ्रंट कैमरा 720p की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। वीडियो4 स्मार्टफोन की रैम 1 जीबी और स्टोरेज 8 जीबी की है। यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जिसमें कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स हैं।

Vdeo 3 के फीचर्स: यह फोन भी 5 इंच की एचडी डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रिजोल्यूशन 1280×720 पिक्सल है। यह फोन 1 जीबी रैम और 8 जीबी की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे के जरिए एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। यह 4G VoLTE से लैस डुअल सिम स्मार्टफोन है। फोन में 3050mAh की बैटरी दी गई है।

फ्री जियो सिम: इन दोनों ही स्मार्टफोन के साथ कंपनी रिलायंस जियो का 4जी सिम मुफ्त दे रही है। सिम के साथ हैप्पी न्यू ईयर ऑफर मिलेगा, जिसमें 31 मार्च 2017 तक वीडियो व वॉयस कॉलिंग, 4जी डेटा और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं मुफ्त हैं। इसके अलावा दोनों ही फोन में Google Duo App मौजूद है जो एक वीडियो कॉलिंग ऐप्लीकेशन है। माइक्रोमैक्स की Vdeo सीरीज की कीमत अभी तक 5000 रुपए के भीतर ही रखी गई है। इस फोन की हाईलाइट 4G VoLTE फीचर और Google Duo ऐप होती है।

First Published on January 17, 2017 11:47 am