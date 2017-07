डेटा हैक को गलत बता रहा रिलायंस जियो, यूजर्स बोले – नहीं, ऐसा सच में हुआ था

रिलायंस जियो के 12 करोड़ यूजर्स का डेटा अचानक magicapk.com नाम की वेबसाइट पर लीक हो गया। यह कैसे हुआ इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। बड़ी ही आसानी से इस वेबसाइट पर किसी भी जियो यूजर का जियो नंबर डालकर उसके बारे में पूरी जानकारी मिल रही थी। वेबसाइट पर एक सर्च बॉक्स दिया गया था बस उसमें जाकर जियो का नंबर डालते ही यूजर के आधार नंबर से लेकर नाम, पता ईमेल आईडी आदि सब निकलकर सामने आ रहे थे। जियो के प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा, वेबसाइट के दावे झूठे हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। पहली नजर में यह डेटा अप्रमाणिक प्रतीत हो रहे हैं। हम अपने उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका डेटा सुरक्षित है और हम इसकी सुरक्षा बनाए रखेंगे। ग्राहक डेटा जरूरत पड़ने पर सिर्फ प्रशासन के साथ ही साझा किया जाएगा। हमने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वेबसाइट के दावों के बारे में सूचित कर दिया है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएं।

वहीं जिन जियो यूजर्स ने magicapk.com पर अपना जियो नंबर डालकर डेटा चैक किया है उनका दावा है कि यह डेटा सही था। वरुण क्रिस के मुताबिक जब इस वेबसाइट पर उन्होंने अपनी और अपने साथियों की डिटेल्स को देखा तो वह दंग रह गए। वहीं कई साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी की इस अस्वीकृति पर कुछ संदेह है। इस वेबसाइट पर डेटा लीक होने की बात सबसे पहले फोन अरीना नाम की वेबसाइट ने की थी

इस वेबसाइट को बंद कर कर दिया गया है। इस वेबसाइट का डोमेन भारत में रजिस्टर है और इस डोमेन को godaddy.com से रजिस्टर किया गया है, लेकिन डोमेन पंजीकरण सेवाओं के बारे में कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है। रविवार (9 जुलाई) रात करीब 11:40 पर देखा गया तो यह वेबसाइट magicapk.com इंटरनल सर्वर एरर दिखाने लगी। इस बात का पता नहीं चल पाया है कि यह साइट क्रैश हो गई है या फिर इसे अथॉरिटीज ने बंद कर दिया है। इसके बाद अब इस साइट पर सर्विस अनएविलेबल लिखा आ रहा है।



First Published on July 11, 2017 11:50 am