64GB मेमोरी वाला Lenovo Vibe K5 नोट स्मार्टफोन लॉन्च, 1500 गाने और 70 से ज्यादा एचडी क्वालिटी वाली फिल्में कर सकतें हैं स्टोर

पिछले साल Lenovo ने अपना नया स्मार्टफोन vibe K5 Note भारत में लॉन्च किया था। जब कंपनी ने इसे लॉन्च किया था तब कंपनी ने इसके दो मॉडल की घोषणा की थी जिसमें 3GB रैम और 4GB रैम शामिल हैं। दोनों ही मॉडल में 32GB इंटरनल मेमोरी है। लेकिन अब कंपनी ने इसका अपग्रेड वर्जन पेश किया है जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी का भी ऑप्शन मिलेगा। साथ ही इसकी मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कीमत 13,499 रुपए है। कंपनी के मुताबिक यह आज (21 फरवरी) से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन अभी यह फ्लिपकार्ट पर कमिंग सून दिख रहा है। लेनोवो के Vibe K5 नोट को कंपनी ने #Killernote5 के सा​थ पेश किया था जिसमें बेहतर बैटरी, मल्टीमीडिया फीचर्स और आकर्षक स्टाइल शामिल हैं। वहीं अब इस स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी को भी बढ़ा दिया गया है। इसे अपग्रेड करके 64GB कर दिया गया है। जिसमें उपभोक्ता 1500 से अधिक गाने या 70 से अधिक हाई डेफिनेशन मूवी सेव रख सकते हैं।

Lenovo vibe K5 Note स्मार्टफोन केवल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा। जहां इसके 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 11,999 रुपए है। 4GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाले मॉडल की कीमत 12,999 रुपए है। वहीं अब नया मॉडल 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ 13,999 रुपए में फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।

फीचर्स: Lenovo vibe K5 Note में 5.5-इंच का फुल एचडी आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 1.8गीगाहर्ट्ज मीडियाटेक के 64-बिट हीलियो पी10 आॅक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। जिसमें ग्राफिक्स के लिए माली-टी860 जीपीयू दिया गया है। इसमें फोटोग्राफी के लिए डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में शानदार साउंड क्वालिटी के लिए डॉल्बी एटमॉस साउंड सपोर्ट उपलब्ध है। वहीं इसे बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। कनेक्टिविटी आॅप्शन के तौर पर हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है मतलब इसमें या तो दो सिम लगा सकते हैं या एक सिम एक माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। दोनों सिम और एक माइक्रोएसडी कार्ड एकसाथ नहीं लगा सकते। साथ ही इसमें 4G एलटीई सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ और वोएलटीई दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन गूगल के मार्शमैलो 6 पर काम करता है। स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 3,500एमएएच की बैटरी दी गई है।

First Published on February 21, 2017 10:40 am