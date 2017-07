JIO Offer: 4.54 रुपये में अनलिमिटेड 4G इंटरनेट, मैसेज और कॉल

JIO Offer: मोबाइल नेटवर्क कंपनियां अपने ग्राहकों को कम पैसे में बेहतर सर्विस देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि सभी कंपनियां नए नए प्लान भी लॉन्च कर रही हैं। रिलायंस जियो के जियो धन धना धन ऑफर और समर सरप्राइज ऑफर खत्म होने वाले हैं। इससे पहले ही जियो ने अपना नया प्लान जियो धन धना धन अपने यूजर्स के लिए पेश कर दिया। इसके अलावा भी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए कई और प्लान भी पेश किए हैं। जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यूजर्स के लिए नए प्लान पेश किए हैं। जियो के 509 रुपये के प्लान में 56 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉल और इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसमें शर्त है कि यूजर को 4G स्पीड के साथ रोजाना 2GB डेटा मिलेगा। रोजाना की लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड 128kbps की हो जाएगी। अगर इस प्लान में देखें तो यूजर को महज 4.54 रुपये रोजाना में ही अनलिमिटेड वॉयस कॉल और इंटरनेट की सुविधा मिल रही है।

जियो धन धना धन ऑफर के तहत यूजर को 399 रुपये में 84 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉल और इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। इसमें एक शर्त है कि यूजर को रोजाना 4G स्पीड के साथ केवल 1GB डेटा ही मिलेगा। एक जीबी डेटा की लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट तो चलता रहेगा लेकिन उसकी स्पीड 128kbps की हो जाएगी। रिलायंस जियो के प्रीपेड यूजर्स के लिए सबसे सस्ता रिचार्ज 19 रुपये का है। इसमें यूजर को 1 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा मिल रही है। वहीं 200MB डेटा भी मिलेगा। जियो का सबसे महंगा प्लान 9,999 रुपये का है। इसमें 390 दिन की वैधता के साथ 780GB डेटा दिया जा रहा है। इसमें डेटा इस्तेमाल करने की रोजाना की कोई लिमिट नहीं है। इसे यूजर जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा 390 दिन तक अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा भी मिल रही है।

इन प्लान्स के अलावा जियो के प्रीपेड यूजर्स के लिए 49, 96, 149, 309, 349, 999, 1,999, 4,999 रुपये के प्लान भी मौजूद हैं। यह सभी प्लान जियो के प्राइम मेंबर्स के लिए ही हैं। जियो के पोस्टपेड यूजर्स के लिए 5 प्लान मौजूद हैं। इसमें सबसे सस्ता प्लान 2 महीने की वैधता के साथ 309 रुपये का है। इसमें यूजर को दो महीने तक रोजाना 4जी स्पीड के साथ 1GB डेटा मिलेगा। रोजाना की डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 128kbps की हो जाएगी। इसके अलावा पोस्टपेड यूजर्स के लिए 349, 399 509 और 999 रुपये के प्लान भी मौजूद हैं।

First Published on July 17, 2017 11:09 am