Reliance Jio ने लॉन्च किया अपना 4G फीचर फोन, लाइफ टाइम मिलेग फ्री वॉयस कॉलिंग, जानिए सभी फीचर्स

रिलायंस जियो ने इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचाने के लिए अपना नया 4G फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। रिलायंस जियो की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में देश का पहला स्मार्ट 4G फीचर फोन लॉन्च हो गया है। ये ऐसा फोन है वॉइस कमांड पर काम करेगा। यानी यूजर अपनी आवाज से ही फोन से कई काम कर सकते हैं। फोन पर जियो के सभी ऐप्स फ्री रहेंगे। साथ ही, इससे लाइफ टाइम फ्री कॉलिंग की जा सकेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये भारत के सबसे सस्ता 4G फीचर फोन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो फोन​ लॉन्च किया। जियो के इस फीचर फोन की कीमत को 0 रुपये रखा है। जियो कस्टमर्स को यह फ्री मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी है कि इसके लिए 1500 रुपये की सिक्योरिटी मनी देनी होगी। यह सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होगी। यह पैसे तीन साल बाद वापस कर दिए जाएंगे।

24 अगस्त से इस फोन की प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। प्री बुकिंग के बाद सितंबर से फोन लोगों को मिलने लगेगा। 15 अगस्त से जियो के इस फोन का ट्रायल शुरू होगा। यह फाेन 21 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। जियो का यह फोन अनलिमिटेड डाटा के इस्तेमाल की सुविधा देगा। जियो फोन पर ‘जियो धन-धना-धन’ प्लान 150 रुपये में मिलेगा। जियो 153 रुपये में जियो फोन ग्राहकों को अनलिमिटेड डाटा की सुविधा देगा। ‘जियो फोन’ पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा।

First Published on July 21, 2017 11:59 am