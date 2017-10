एप्पल iPhone 8 प्लस में चार्जिंग के दौरान फटने की शिकायत, देखिए फटने के बाद कैसा हो गया फोन

जापान में कस्टमर ने दावा किया है कि उसे बॉक्स में फटा हुआ यानी हार्डवेयर खुला iPhone 8 Plus मिला है।

Apple की मोबाइल की दुनिया में एक अलग पहचान है। कंपनी ने हाल ही में अपने 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। iPhone 8, iPhone 8 plus और iPhone X। लेकिन अब iPhone 8 प्लस को लेकर दो मामले सामने आए हैं। iPhone 8 प्लस में बैटरी फूलने की शिकायत आ रही है। ऐसे दो मामले 2 अलग अलग देशों से आए हैं। पहला मामला ताइवान का है और दूसरा मामला जापान का है। दोनों ही यूजर्स ने फोटो को सोशल मीडिया में साझा किया है। दरअसल दोनों ही मामलों में बैटरी फूलने के बाद फोन अपने आप खुल गया है। एक मामले में यूजर ने अपने आईफोन को 5 दिन तक इस्तेमाल किया। इसके बाद जब उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया तो फोन की बैटरी फूल गई और फोन फट गया, हालांकि फोन में आग नहीं लगी थी। दूसरा मामला जापान का है। यहां कस्टमर ने दावा किया है कि उसे बॉक्स में फटा हुआ यानी हार्डवेयर खुला iPhone 8 Plus मिला है। उन्होंने इसकी तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे iPhone 8 Plus बैटरी फूलने की वजह से खुल गया है।

यूजर का दावा है कि उसने जब बॉक्स खोला तो उसे इसी हालत में फोन मिला था।

अमेरिकी टेक्नॉलॉजी दिग्गज ऐपल ने iPhone 8 Plus की इस कथित घटना के बाद कंपनी ने जांच शुरू कर दी है। MacRumors को ऐपल के एक प्रवक्ता ने बताया है कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और इसे देखा जा रहा है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है कि iPhone फटने की खबर आई है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसे मामले न के बराबर होते हैं और यह बैटरी में कुछ दिक्कतों से होता है।

आपको बता दें कि काफी समय पहले सैमसंग को कुछ इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद Galaxy Note 7 को बैटरी फटने की वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि यह मामला उससे अलग जरूर है, लेकिन दोनों में एक चीज समान है और वह बैटरी है। सैमसंग में भी बैटरी फटने की वजह से आग लग जाती थी, हालांकि इसमें आग नहीं लगती है। आग लगने की कमी के चलते सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को फ्लाइट में लेकर जाने पर भी बैन लगा दिया था।

