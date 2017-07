Intex Aqua Lions 3 स्मार्टफोन लॉन्च, 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से कम रोशनी में भी खींच सकते हैं अच्छी सेल्फी

भारत में लगातार बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। 20 जुलाई को दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे। जिनकी कीमत 3,499 रुपये और 4,499 रुपये थी। अब स्मार्टफोन बनाने वाली देसी कंपनी इंटेक्स ने अपना नया स्मार्टफोन Intex Aqua Lions 3 भारत में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने अपना एक और बजट स्मार्टफोन इंटेक्स एक्वा सेल्फी लॉन्च किया था। गूगल के लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर 7 नूगा पर काम करने वाला यह बजट स्मार्टफोन 4 जी नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इंटेक्स एक्वा लॉयंस 3 को शैंपेन गोल्ड और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। इसे ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 6,499 रुपये है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 इंच की एचडी आईपीएस डिस्प्ले दी गई है। फोन में 1.25 गीगाहर्ड्ज का क्वाडकोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 2GB की रैम दी गई है। इसकी इंटरनल मैमोरी 16GB की है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है।

वहीं वीडिया कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ही 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके दोनों कैमरों की खास बात है कि इससे कम रोशनी में भी अच्छी फोटोग्राफी की जा सकती है। पावर बैकअप के लिए इसमें 4,000mAH की बैटरी दी गई है।

इंटेक्स ने स्विफ्टकी के साथ पार्टनरशिप की है। अब एक्वा लायंस 3 में एक नया स्विफ्टकी ऐप पहले से इंस्टॉल मिलेगा, जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इंटेक्स एक्वा लायंस 3 में क्यूआर कोड, जेंडर ऐप प्री-इंस्टॉल आते हैं। जेंडर ऐप के जरिए कॉन्टेक्ट, फोटो, एसएमएस और दूसरी जानकारी को पुराने फोन से नए फोन में ट्रांसफर किया जा सकता है।

इस फोन में म्यूजिक स्ट्रीमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप जैसे गाना और अमेजन प्राइम वीडियो पहले से ही इंस्टॉल आ रहे हैं। फोन का डाइमेंशन 139.6×68.8×9.4 मिलीमीटर और वजन 162 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए यह फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और वाई-फाई, ब्लूटूथ, 4जी वोल्ट (ओटीजी सपोर्ट) जैसे दूसरे फीचर हैं।

First Published on July 21, 2017 7:40 am