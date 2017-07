जियो और एयरसेल के बाद अब आईडिया ने निकाला 84GB डेटा और वॉयस कॉलिंग का प्लान

रिलायंस जियो के नए प्लान लॉन्च होने के बाद कंपनियां लगातार अपने नए-नए प्लान लॉन्च कर रही हैं। अब आईडिया ने भी अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है। आईडिया ने 453 रुपये का नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में आईडिया यूजर को 1GB 3जी डेटा रोजाना मिलेगा। अगर एक दिन में एक जीबी डेटा से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए अलग से चार्ज देना होगा। इसके अलावा आईडिया से आईडिया पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग की सुविधा दी गई है। वहीं अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए एक सप्ताह में 1200 मिनट मिलेंगे। इन मिनट्स का इस्तेमाल एक दिन में 300 मिनट से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। एक दिन में 300 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 30 पैसे प्रति मिनट का चार्ज देना होगा। इस प्लान की वैधता 84 दिन की है।

इसके साथ कंपनी ने नया 16 रुपये का रीचार्ज पैक भी पेश किया है। इसकी मदद से यूज़र एक घंटे के लिए अनलिमिटेड 3जी डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे। यह वोडाफोन सुपरहावर पैक्स की तरह, इसमें भी आपको घंटे भर के लिए असीमित डेटा मिलता है। 13 जुलाई को एयरसेल ने भी अपना 348 रुपये का प्लान लॉन्च किया था। इसमें यूजर को 84 दिन की वैधता मिलेगी। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा मिलेगी और 84GB डेटा भी मिलेगा। यह डेटा 3G होगा। नए एयरसेल रीचार्ज पैक को कंपनी ने एफआरसी 348 का नाम दिया है। इसे फिलहाल उत्तर प्रदेश पूर्व में उपलब्ध कराया गया है।

गौरतलब है कि रिलायंस जियो के पिछले साल लॉन्च होने के बाद से ही टेलिकॉम सेक्टर में ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई है। जियो को टक्कर देने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियां लगातार नए नए ऑफर्स निकाल रही हैं। वहीं जियो ने भी अपने यूजर्स के लिए सस्ते ऑफर पेश कर दिए हैं। जियो के नए ऑफर्स के आने के बाद से कंपनियों के सामने चुनौती और बढ़ गई है। अन्य कंपनियां अपने यूजर्स को बनाए रखने के लिए लगातार उन्हें ऑफर्स दे रही हैं। एयरटेल ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए फ्री में 30GB डेटा देने का ऑफर निकाला था। इसके अलावा एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए डेटा रोल ओवर का ऑफर भी निकाला है। एयरटेल फ्री में टीवी ऐप का सब्सिक्रप्शन भी दे रहा है।

Reliance jio ने पेश किए ये नए ऑफर, देखिए किस पैक में होगा आपको ज्यादा फायदा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 14, 2017 9:58 am