iBall का 3GB रैम वाला भारत का सबसे सस्ता टैबलेट लॉन्च, 7 इंच की डिस्प्ले, 5MP कैमरा

मोबाइल और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी iBall ने अपना नया टैबलेट स्लाइड ब्रिक्स 4G2 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे वॉइस कॉलिंग के साथ लॉन्च किया है। सबसे खास बात यह है कि यह भारत में 10 हजार रुपए से कम की कीमत में पहला टैबलेट है जिसमें 3 जीबी की रैम दी गई है। ड्यूअल सिम वाले इस टैब में 7 इंच का एचडी डिस्पले दिया गया है। जिसका रिजॉल्यूशन 1280×720 पिक्सल का है। 4G और वोल्ट नेटवर्क वाले इस टैब में दोनों सिम माक्रो लगती हैं।

यह टैबलेट कोबाल्ट ब्लू कलर में आया है। यह टैब गूगल के मार्समेलो 6 पर काम करता है। इसमें क्वाडकोर mail-T720GPU प्रोसेसर लगा है। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा लगा है साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। iBall Slide Brisk 4G2 में की मैमोरी की बात करें तो इसमें 16GB इंटरनल मैमोरी है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड से बढ़ाकर 32GB तक किया जा सकता है।

कनेक्टिविटी : कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G और वोल्ट नेटवर्क तो है ही इसके अलावा वाई फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ v4.0, यूएसबी ओटीजी और एफएम रेडियो हैं। टैब में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रोक्सिमिटी सेंसर भी दिए गए हैं। टैब में दमदार बैट्री भी दी गई है इसकी बैट्री 3500 mAH की है।

iBall Slide Brisk 4G2 के सिस्टम में नौ भारतीय भाषाएं भी दी गई हैं। अगर आपको इनसे भी ज्यादा भाषाएं चाहिए तो multi-lingual keyboard app की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद टैबलेट में 21 भाषाएं हो जाएगीं। कंपनी इसके साथ ड्यूअल यूएसबी Y केबल दे रही है। जिससे टैब को चार्ज करने के साथ साथ दूसरी तरफ पैन ड्राइव या फिर कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं।हाल ही में कंपनी ने अपना एक और टैबलेट iBall Slide Nimble 4GF लॉन्च किया था। जोकि वॉइस कॉलिंग के साथ 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। Nimble 4GF की आठ इंच की डिस्प्ले है और 3GB की रैम लगी है। इसमें एलईडी फ्लैश के साथ पांच मेगापिक्सल का रियर कैमरा और दो मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत कंपनी ने 9,999 रुपए रखी है।

First Published on January 31, 2017 12:36 am