भारत में आ रहा है Honor 6X स्मार्टफोन, कम कीमत में Dual बैक कैमरा और 4 GB रैम जैसे कई फीचर्स

स्मार्टफोन मेकर कंपनी हुवाई भारत में अपना नया स्मार्टफोन हॉनर 6X स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। हुवाई का यह फोन जनवरी के अंत तक आने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी की ओर से हॉनर 6X के कीमत और अब तक यह मार्केट में आएगा, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले साल अक्टूबर में हुवाई ने चीन में इस स्मार्टफोन को तीन वर्जन में उतारा था। हॉनर के 6X स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल कैमरा है। चीन में तीन वर्जन 3GB RAM/ 32GB इनबिल्ट स्टोरेज, 4GB RAM/ 32GB इनबिल्ट स्टोरेज और 4GB RAM/ 64GB जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ पेश किया था। इसकी कीमत क्रमश: 999 चाइनीज युआन ( करीब 9,900 रुपए), 1,299 युआन (करीब 12,900 रुपए) और 1,599 (करीब 15,800 रुपए) रखी गई थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कंपनी किस वेरिएंट को भारत में लॉन्च करेगी।

हॉनर 6X स्मार्टफोन में गोल्ड, सिल्वर, ग्रे, ब्लू और रोज़ गोल्ड कलर वेरिएंट में आता है। फीचर्स की बात करें तो हुवाई के इस स्मार्टफोन में पुराने हॉनर 5X के कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया गया है। स्पेसिफिकेशन की लिहाज से फोन में 5.5 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेज्योलूशन 1080*1920 पिक्सल है। फोन में 2.5 डी कर्व्ड ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। हॉनर के 6X स्मार्टफोन में किरिन 655 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया। इंटरनल स्पेस के अलावा फोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी का भी ऑप्शन दिया गया है, मेमोरी कार्ड की सहायता से फोन की स्टोरेज को 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन डुअल सिम स्लॉट के साथ आता है, लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने पर एक ही सिम करता है। हुवाई का यह स्माटफोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर चलता है।

कैमरा फीचर्स की बात करे तो फोन में डुअल कैमरा सेटअप है। रियर कैमरे में एक सेंसर 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी के लिहाज से फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। फोन के पीछे के हिस्से में फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 0.3 सेकेंड में फोन अनलॉक हो जाता है। क्नेक्टिविटी के लिहाज से फोन में 4जी, ब्लू़टूथ जैसी सुविधाएं दी गई है। बेहतर बैटरी बैकअप के लिए फोन में 3340mAh की बैटरी लगी है जो कि फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट करती है।

First Published on January 5, 2017 10:03 am