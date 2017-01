रिलायंस जियो ने ग्राहकों को दी एक और मुफ्त सुविधा, जानिए कैसे उठाएं इसका लाभ

31 मार्च 2017 तक मुफ्त कॉलिंग, डेटा और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दे रही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक और सुविधा दी है। अब ग्राहक किसी भी गाने को अपनी कॉलरट्यून मुफ्त में लगा सकते हैं। इसके लिए बस ग्राहकों को कुछ स्टेप्स से गुजरना होगा। जियो ग्राहक जानिए कैसे एक्टिवेट करें अपने नंबर पर मुफ्त कॉलरट्यून:

– सबसे पहले गूगल प्ले से फोन में Jio4GVoice ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें

– इस ऐप के जरिए आपको एक मैसेज भेजना होगा

– मैसेज में जाकर JT टाइप करें और 56789 पर भेज दें

– आपको कंपनी की ओर से जवाब में एक मैसेज आएगा। इसमें बॉलीवुड, रीजनल, इंटरनेशनल में से किसी एक कैटेगरी को चुनना होगा

– इसमें से यूजर मूवी, सिंगर और एल्बम में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

– उसमें से गाना सेलेक्ट कर 56789 पर भेज दें

– इसके बाद आपके पास कंफर्मेशन आएगा। गाना एक्टिवेट करने के लिए 1 टाइप करें और भेज दें

– अब कॉलरट्यून एक्टिवेट होने का मैसेज आएगा। जिसमें 30 मिनट के अंदर आपको Y लिखर सेंड करना है

– इसके बाद आपके फोन पर कॉलर ट्यून एक्टिवेट कर दी जाएगी

– अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो इन्हें STOP लिखकर 56789 पर भेज दें

First Published on January 17, 2017 10:47 am