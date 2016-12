7000 mAh की बैटरी, 6 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ जियोनी ने लॉन्च किया M2017 स्मार्टफोन

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Gionee ने दमदार 7000 mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन M2017 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में सफायर ग्लास के साथ कर्व्ड एज दी गई है। फोन में 5.7 इंच की क्वाड HD एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो 2K रिजोल्यूशन (2560 x 1440 पिक्सल) देती है। फोन ऑक्टा-कोर क्वालकैम स्नैपड्रैगन 635 प्रोसेसर दिया गया है। जियोनी का यह स्मार्टफोन 6 जीबी की रैम और 128 व 256 जीबी की दो इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। M2017 में 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं, सेल्फि और वीडियो चैटिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है।

फोन की डायमेंशन 155.2 x 77.6 x 10.78mm है और इसका वजन 238 ग्राम है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। दरअसल फोन में 3500 mAh की दो बैटरी दी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी बैटरी कैपेसिटी 7000 mAh हो जाती है। इसके अलावा बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए क्विक चार्ज 3.0 फीचर भी दिया गया है। यह स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, हालांकि इसमें 3.5mm हेडफोन जैक नहीं दिया गया। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4जी, ब्लूटूथ, जीपीएस, यूएसबी टाईप-सी और वाई-फाई जैसे फीचर हैं। यह फोन ब्लैक और गोल्ड के दो कलर ऑप्शन में मिलेगा।

आपको बता दें कि फिलहाल इस फोन को चीन में लॉन्च किया गया है और कंपनी ने ग्लोबल स्तर पर इस फोन की लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। यह फोन मेटल और लेदर वाले दो डिजाइन में उपलब्ध है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत 6999 युआन (करीब 68,000 रुपए) रखी गई है। वहीं इसके एलिगेटर स्किन बैक वाले वैरिएंट की कीमत 16,999 युआन ( करीब 1,66,000 रुपए) रखी गई है।

First Published on December 28, 2016 11:18 am