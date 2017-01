GIF बनाने से लेकर 360-डिग्री वीडियोज तक, यूट्यूब के इन फीचर्स की जानकारी है आपको?

वीडियो देखने और शेयर करने के लिए आमतौर पर यूजर्स YouTube का ही इस्तेमाल करते हैं। गूगल हमेशा से इसमें बदलाव करता रहा है और नए फीचर्स जोड़ता रहा है। यहां हम आपको यूट्यूब के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों।

यूट्यूब वीडियो से GIF:

यूट्यूब वीडियो के किसी भी हिस्से की GIF बनाना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले अपनी पसंद की कोई भी यूट्यूब वीडियो ओपन करें। अब इस वीडियो के यूआरएल में www. के बाद और youtube से पहले gif वर्ड लिख दें। यह लिंक आपको एक अन्य पेज पर ले जाएगा, जहां आप 15 सेकेंड तक की क्लिप सिलेक्ट करके उसे GIF में बदल सकते हैं। इसके आलावा आप यहां पर टेक्स्ट इफेक्ट या स्टीकर भी जोड़ सकते हैं।

एक विशेष समय पर प्लेबैक:

अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब की जो वीडियो आप शेयर करने जा रहे हैं उसे जब कोई देखे तो वह एक विशेष समय से शुरू हो तो ऐसा भी संभव है। इसके लिए यूट्यूब की वीडियो शेयर करते समय नीचे Start at बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स को सिलेक्ट करें और अपनी पसंद का समय बॉक्स में भर दें।

Karaoke:

यूट्यूब पर ढेर सारी म्यूजिक वीडियोज हैं जो लिरिक्स और सबटाइटल के साथ आती हैं। किसी भी गाने के नाम के आगे Karaoke लिखकर यूट्यूब पर सर्च करें। Karaoke मशीन की तरह इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने फोन या लेपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर लें और मिक्सर के जरिए स्पीकर व माइक्रोफोन कनेक्ट कर लीजिए। अगर गाने के लिरिक्स मौजूद नहीं है तो YouTube Lyrics का सहारा लिया जा सकता है।

कीबोर्ड शॉर्टकट:

वीडियो देखते समय आप कीबोर्ड के लेफ्ट-राइट arrow keys के जरिए वीडियो को आगे या पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा K से वीडियो pauseplay, J और L से rewindforward कर सकते हैं। F बटन का इस्तेमाल फुल स्क्रीन और M से म्यूट किया जा सकता है। अप-डाउन arrow keys से वॉल्यूम को एडजस्ट किा जा सकता है।

Offline वीडियोज:

इसका इस्तेमाल सिर्फ यूट्यूब ऐप पर ही किया जा सकता है। इस फीचर के जरिए किसी भी वीडियो को Add to Offline कर लेने से वीडियो बिना इंटरनेट के भी देखी जा सकती है। हालांकि यह सुविधा सभी वीडियो के लिए नहीं होगी।

360-डिग्री वीडियो:

यूट्यूब पर 360-डिग्री वीडियो चलाना बेहद आसान है। लेकिन यूट्यूब पर इसे अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पर 360-डिग्री वीडियो को किसी नॉर्मल वीडियो की तरह अपलोड नहीं किया जाता। इसके लिए सबसे पहले 360 Video Metadata app डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए अपने विडों या मैक पीसी से http:www.github.comgooglespatial-mediareleases पर जाएं और डाउनलोड करें।

Micromax लाई खास वीडियो कॉलिंग के लिए दो किफायती स्मार्टफोन

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 18, 2017 9:57 am