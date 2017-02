MWC 2017: LG G6 से लेकर नोकिया 8 तक ये हैं MWC 2017 में पेश किये जाने वाले बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन

बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC 2017 ) शुरू हो गया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह Tech जगत का एक बड़ा इवेंट है, जहां बड़ी बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपने स्मार्टफोंस का प्रदर्शन करती हैं, और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हालांकि इस साल इस इवेंट में LG, Nokia, Blackberry, Motorola और Huawei के स्मार्टफोंस पर सबकी नजर है। आइए हम आपको इन स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी देते हैं।

LG G6 : आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन को लॉन्च के लिए LG आज 26 फरवरी को एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है। यह इवेंट 4:30PM IST पर शुरू होगा, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस इवेंट को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसे लेकर कई अफवाहें सामने आ चुकी हैं, इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में अब लगभग सभी को एक अंदाजा लग गया है। एक विडियो टीजर के माध्यम से ये जानकारी सामने आई है। इस शॉर्ट विडियो में एक लड़की को स्विमिंग पूल में दिखाया गया है। एक स्मार्टफोन की एक आउट लाइन भी यहां दिख रही है इस आउटलाइन पर आपको LG G6 का लोगो दिख रहा है। इस बात से यह जाहिर होता है कि LG G6 एक वाटर रेसिस्टेंट स्मार्टफोन होगा। LG G6 1.5 मीटर तक गहरे पानी में लगभग 30 मिनट तक रहने के बाद भी ख़राब नहीं होगा।

नोकिया 8 की कीमत के साथ इसकी इमेज भी दी गई है जो कि हाल ही में सामने आई नोकिया पी1 की कॉन्सेप्ट इमेज से मिलती-जुलती है। (PHOTO: Twitter) नोकिया 8 की कीमत के साथ इसकी इमेज भी दी गई है जो कि हाल ही में सामने आई नोकिया पी1 की कॉन्सेप्ट इमेज से मिलती-जुलती है। (PHOTO: Twitter)

नोकिया 8 : नोकिया 8 के लॉन्च के लिए कंपनी आज (26 फरवरी) को ही एक इवेंट का आयोजन कर रही है। ये इवेंट 9PM IST पर शुरू होगा और इसे भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। गिजमोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार नोकिया 8 JD.com पर लिस्ट हुआ है जहां इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है। थर्ड पार्टी पर लिस्ट हुए इस स्मार्टफोन की कीमत 3,188 यूआन यानि लगभग 30,143 रुपए दी गई है। साइट पर नोकिया 8 की कीमत के साथ इसकी इमेज भी दी गई है जो कि हाल ही में सामने आई नोकिया पी1 की कॉन्सेप्ट इमेज से मिलती-जुलती है। किंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दी गई इमेज असली है या नहीं।

नोकिया 3310 (रिफ्रेश): नोकिया की ओर से यह एक सदाबहार फोन के रूप में देखा जाता है और HMD ग्लोबल इसे एक बार फिर से कुछ बदलावों के साथ बाजार में उतारने की फिराक में है।

अब एक नई जानकारी एक टेक ब्लॉग के माध्यम से सामने आई है। टेक टिप ने कहा है कि स्मार्टफोन को EUR 189 यानी लगभग Rs. 13,500 की शुरूआती कीमत में पेश किया जाएगा। (PHOTO: Twitter) अब एक नई जानकारी एक टेक ब्लॉग के माध्यम से सामने आई है। टेक टिप ने कहा है कि स्मार्टफोन को EUR 189 यानी लगभग Rs. 13,500 की शुरूआती कीमत में पेश किया जाएगा। (PHOTO: Twitter)

मोटो G5 प्लस: लेनोवो 26 फरवरी को होने वाले अपने एक इवेंट में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगा– MotoG5 और MotoG5 प्लस आज 26 फरवरी को होने वाले एक इवेंट में पेश किये जायेंगे। ये इवेंट 9PM IST पर शुरू किया जाएगा और इसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन के बारे में पहले भी बहुत सी जानकारी सामने आ चुकी है। और अब एक नई जानकारी एक टेक ब्लॉग के माध्यम से सामने आई है। टेक टिप ने कहा है कि स्मार्टफोन को EUR 189 यानी लगभग Rs. 13,500 की शुरूआती कीमत में पेश किया जाएगा। इस ब्लॉग में कहा गया है कि इस स्मार्टफोन के 2GB रैम और 16GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत ऊपर आपको बता दी गई है और इसके 3GB रैम और 16GB स्टोरेज वर्जन की कीमत EUR 209 यानी लगभग Rs. 15,000 के आसपास होने वाली है।

Huawei P10: इस चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि वह अपना हुवावे P10 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन के लॉन्च के लिए भी इवेंट आज 26 फरवरी को ही होने वाला है। ये इवेंट 6:30 बजे शुरू होगा। और इसे भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। स्मार्टफोन में 5.5-इंच की ड्यूल-कर्व्ड एज डिस्प्ले QHD रेजोल्यूशन के साथ होगी, साथ ही इसमें किरिन 960 चिपसेट और 4GB/6GB की रैम भी देखी जा सकती है। इसके कैमरा की अगर बात करें तो हुवावे अपने P10 में रियर कैमरा के लिए दो सेंसर का इस्तेमाल कर सकती है। अगर हुवावे P10 स्मार्टफ़ोन की तुलना हुवावे P9 से करें तो इसमें 5.2-इंच की FHD डिस्प्ले, किरिन 955 64-बिट ओक्टा-कोर प्रोसेसर, 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज के साथ पेश किया गया था।

