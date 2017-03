Flipkart दे रहा Lenovo Fhab 2 पर 9200 रुपए तक का ऑफर, 14 दिन का है इसका बैटरी बैकअप

अगर आप Lenovo Fhab 2 लेने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन पर 9200 रुपए तक का ऑफर है। अगर आप इस स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर के तहत खरीदते हैं तो आपको 9200 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेनोवो फेब 2 की कीमत 11,999 रुपए है। इस स्मार्टफोन पर 9000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर है। मतलब अगर आप अपना पुराना फोन देते हैं तो उसके बदले में आपको 9000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। यह डिस्काउंट हर फोन के लिए अलग अलग है। वहीं अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस फोन को खरीदते हैं तो आपको 200 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही इस फोन पर नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन है।

आप चाहें तो 1334 रुपए की 12 EMI पर भी इस फोन को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही आप एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर फोन को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। बिना क्रेडिट कार्ड के इसे नो कॉस्ट ईएमआई पर नहीं खरीदा जा सकता है। अगर आप फोन को ईएम आई पर खरीदेंगे तब भी एक्सचेंज ऑफर लागू होगा।

क्या हैं फोन के फीचर्स : फोन में 3 जीबी की रैम, 32 जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है। साथ ही इसकी मेमोरी को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 4050 mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 1.3 GHz क्वाडकोर MediaTek MTK 8735 प्रोसेसर दिया गया है। यह गूगल के एंड्रॉयड 6 मार्शमेलो पर काम करता है। इसमें डुअल सिम हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। मतलब एक साथ एक सिम और एक एसडी कार्ड या दो सिम ही लगा सकते हैं। यूट्यूब वीडियो, फिल्में और गानों के अनुभव को और शानदार बनाने के लिए फोन में 6.4 inch एचडी IPS डिस्प्ले है, साथ ही आवाज के लिए डोल्बी एटमस और सराउंड साउंड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। फोटोग्राफी के लिहाज से इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। सेल्फी कैमरे में 85 डिग्री वाइड एंगल लैंस दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, फोन की बैटरी 32 घंटे का टॉकटाइम और 14 दिन का स्टैंडबाय बैकअप देती है।

First Published on March 3, 2017 11:29 am