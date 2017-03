Samsung Galaxy A9 Pro पर Flipkart दे रहा 18590 रुपए का ऑफर, मात्र 13900 रुपए में खरीद सकते हैं आप इस स्मार्टफोन को, जानें कैसे

सैमसंग गैलेक्सी A9 प्रो पर 2590 रुपए का ऑफ दिया जा रहा है। यह ऑफर सिर्फ ऑनलाइन शॉपिगं वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर दिया जा रहा है। इस फोन की कीमत 29900 रुपए है। साथ ही फ्लिपकार्ट इस पर नॉ कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन दे रही है। इसे 2492 रुपए की 12 EMI देकर भी खरीदा जा सकता है। इस पर कंपनी आपसे कोई ब्याज नहीं लेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। साथ ही इस पर 16000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर भी है। मतलब अगर आप अपना पुराना फोन देकर नया Samsung galaxy A9 Pro लेते हैं तो आपको 16000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको यह फोन सिर्फ13900 रुपए का पड़ेगा। अगर आप इसे ईएमआई पर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। इसकी सेल आज (2मार्च) रात 12 बजे से शुरू होगी।

सैमसंग गैलेक्सी ए9 प्रो के फीचर्स की बात करें तो इसमें कर्व्ड ग्लास के साथ 6 इंच का फुल एचडी (1080×1920 पिक्सल) रिजॉल्यूशन का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 4 की प्रोटेक्शन मौजूद है। फोन में 64-बिट ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 510 जीपीयू दिया गया है। मल्टी टास्किंग को आसान बनाने के लिए मौजूद है 4 जीबी रैम। इस डुअल सिम फोन के साथ आप 256 जीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड को इस्तेमाल कर पाएंगे। कैमरा सेटअप की बात करें तो गैलेक्सी ए9 प्रो में एफ/1.9 अपर्चर वाला 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इसके फ्रंट कैमरे का सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फीचर से लैस है।

क्विक लॉन्च फीचर के जरिए कैमरे को तेजी से एक्सेस किया जा सकेगा। इसके साथ ही फोन में वाइड सेल्फी मोड, सेल्फ-पोर्ट्रेट मोड, पाम सेल्फी मोड के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन में ब्लूटूथ वी4.1, जीपीएस, एनएफसी, वाई-फाई और यूएसबी 2.0 जैसे फीचर मौजूद हैं। फोन की बैटरी के बारे में 22.5 दिनों के स्टैंडबाय टाइम और 32.5 घंटे के टॉक टाइम देने का दावा किया गया है। यह हैंडसेट फास्ट चार्जिंग फीचर से भी लैस है। इसकी मदद से मात्र 160 मिनट में बैटरी शून्य से पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। और 30 मिनट तक चार्ज करने पर 32 फीसदी बैटरी हासिल हो जाएगी।

First Published on March 2, 2017 10:55 am