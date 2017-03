339 रुपए महीने देकर Flipkart से खरीदें SAMSUNG Galaxy On5, 2860 रुपए का डिस्काउंट भी

अगर आप Samsung Galaxy On5 लेने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन पर ऑफर चल रहा है। ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट इस स्मार्टफोन पर 2860 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रही हैं। Samsung Galaxy On5 की कीमत 9850 रुपए है। Flipkart पर इसे 6990 रुपए में दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को मात्र 339 रुपए महीने की 24 EMI देकर खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कम EMI भी करा सकते हैं आप इस फोन को कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 24 ईएमआई पर खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो 2377 रुपए की मात्र तीन EMI पर खरीद सकते हैं। यह ऑफर केवल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर ही उपलब्ध है।

फीचर्स : Samsung Galaxy On5 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन5 में 1.5 जीबी की रैम दी गई है। इनकी इंटरनल मेमोरी 8GB है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। डुअल सिम सपोर्ट वाले ये फोन वोल्ट के साथ 4जी एलटीई कनेक्टिविटी से लैस हैं। सैमसंग गैलेक्सी ऑन5 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 5 इंच (1280 x 720 पिक्सल) रिजॉल्यूशन का एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर एक्सीनॉस 3475 प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए माली-टी720 जीपीयू है। एलईडी फ्लैश, अपर्चर एफ/2.2 और 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है।

वहीं इसमें सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह गूगल के एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी ओटीजी, एफएम, 3G, 4G नेटवर्क दिया गया है। म्यूजिक के लिए 3.5 एमएम का जैक दिया गया है। इसमें दोनों ही सिम माइक्रो लगता हैं। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर भी दिए गए हैं। सबसे खास बात कि इसका बैटरी रिमूवएबस है मतलब आप खुद ही फोन की बैटरी को फोन खोलकर निकाल सकते हैं। इसकी बैटरी को निकलवाने के लिए आपको किसी मेकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा।

First Published on March 8, 2017 11:51 am