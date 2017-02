15000 से भी सस्ते हैं ये डूअल कैमरा स्मार्टफोन, बैट्री भी है दमदार, जानें और क्या हैं फीचर्स

टेक्नॉलोजी में रोजाना कुछ कुछ बदलाव हो रहे हैं और नई नई टेक्नॉलोजी बाजार में अा रही हैं और इन्हें इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी पसंद कर रहे हैं बस यह उनके बजट में होनी चाहिए। एेसी ही एक टेक्नॉलोजी के बारे में हम अापको बताने जा रहे हैं। जो अभी कुछ स्मार्टफोन्स में मिल रही है। सभी चाहते हैं कि उनके पास डूअल कैमरे वाला स्मार्टफोन हो लेकिन अभी यह इतने महंगे हैं कि सभी के बजट में फिट नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कुछ कंपनियां 15 हजार रुपये से भी कम कीमत में डूअल रियर कैमरे वाले फोन बेच रही हैं। डुअल रियर कैमरे से फोटो की पिक्चर क्वालिटी बेहतर बन जाती है।

डूअल रियर कैमरे का फायदा : डूअल कैमरे की मदद से खींची गई फोटो बेहद शानदार होती है और कई बार 3डी पिक्चर जैसी दिखाई देती हैं। डूअल कैमरा फोन से खींची गई फोटो डीएसएलआर कैमरे से खींची गई फोटो की तरह लगती हैं। दरअसल, दोनों कैमरे से खींची गई फोटो एक सॉफ्टेवयर की मदद से आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। अगर आप डीएसएलआर की तरह आस-पास का बैकग्राउंड ब्लर (धुंधला) करना चाहते हैं तो डुअल कैमरे वाले फोन से यह संभव है।

कंपनियां अपने डूअल कैमरे वाले स्मार्टफोन्स में अलग अलग तरह के इफेक्ट दे रही हैं। इन कैमरों का सबसे ज्यादा फायदा फोकस पर दिखाई देता है। एक लेंस वाले कैमरे का फोकस जल्दी सेट नहीं हो पाता है। साथ ही एक रियर कैमरे वाले अधिकतर फोन का अपर्चर फिक्स होता है मगर दो रियर कैमरे वाले फोन के अपर्चर को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट किया जा सकता है।

लेनोवो फैब 2 प्लस : लेनोवो के इस फोन में 13 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे हैं। ये कैमरे फोकल लेंथ 2.0 अपर्चर और लेजर फोकस से लैस हैं। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो एफ/2.2 अपर्चर के साथ आता है। इस फोन में 3 जीबी की रैम है और 1.3 गीगाहट्र्ज एमटी8783 64-बिट ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा है। इसकी डिस्प्ले 6.4 इंच की है। इसमें 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। मेटल बॉडी वाले इस फोन में 4050 mAH की बैट्री है और इसकी कीमत 13,999 रुपए है।

एलजी एक्स कैम 580 : एलजी के LG X Cam 580 स्मार्टफोन एक डूअल रियर कैमरा फोन है। इसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 5 मेगापिक्सल का है। ये दोनों कैमरे 120 डिग्री तक के एरिया की फोटो खींच सकते हैं। इस फोन में 5.2 इंच की डिस्प्ले है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 2GB रैम, 16 GB इंटरनल मेैमोरी और 2520 एमएएच की बैट्री दी गई है। यह एंड्रॉयड के मार्शमैलो 6 पर काम करता है। इसमें 1.14 गीगाहट्र्ज का प्रोसेसर है। यह वोल्ट नेटवर्क को सपोर्ट करता है। डूअल सिम वाले इस फोन का वजन 260 ग्राम और कीमत 14,499 रुपए है।

कूलपैड कूल 1 (4जीबी) : कूलपैड के डूअल कैमरा फोन Coolpad cool 1 (4gb) में 13 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे दिए गए हैं जो एफ/2.0 अपर्चर के साथ हैं। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 1.8 गीगाहर्टज के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा है। 4GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी वाला यह फोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कंपनी के मुताबिक 4,000 एमएएच की बैट्री वाला यह फोन एक बार चार्ज करने के बाद 12 घंटे तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत 13,999 रुपए है।

