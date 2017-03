रिलायंस जियो से टक्कर लेने के लिए एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया ने लॉन्च किए हैं ये प्लान, इन कंपनियों को लगेगी 40-50 फीसदी की चपत

Reliance Jio को टक्कर देने के लिए एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया अपने नए नए प्लान लॉन्च कर रहे हैं। इससे ग्राहकों को तो फायदा हो रहा है लेकिन इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की मानें तो अाने वाली तिमाही में इनको अपने प्रीमियम कस्टमर्स से आने वाले रिवेन्यू में कमी आएगी। अगर टेलिकॉम कंपनियों के रिवेन्यू की बात करें तो इसमें 40 से 50 फीसदी की कमी आएगी। साथ ही इनको होने वाला मुनाफा भी घट जाएगा। रिलायंस जियो ने जियो प्राइम नाम का एक मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए 99 रुपए देने होंगे और आपको 1 साल की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसके बाद आप जियो के 303 रुपए के प्लान को एक्टिवेट कराकर अनलिमिटेड कॉलिंग और 28GB का इंटरनेट डेटा पाएंगे। इस प्लान की वैधता 28 दिन की होगी। कंपनी के इस प्लान के बाद अन्य कंपनियों ने भी काफी सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं।

वोडाफोन : वोडाफोन ने 342 रुपए का एक प्लान पेश किया है, जिसमें 28 जीबी इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। वहीं कंपनी ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 346 रुपए का एक प्लान पेश किया है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ 28 दिनों के लिए 10 जीबी इंटरनेट डेटा की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, फर्स्ट टाइम यूजर को यह ऑफर 56 जीबी 4जी डेटा का है साथ ही वैधता भी 56 दिनों की है। यह खास ऑफर सिर्फ 15 मार्च तक रहेगा।

आइडिया: आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्रीपेड प्लान शुरू किया है। इसमें 348 रुपए में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। साथ ही हर दिन 500 एमबी का इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। आइडिया के इस पैक की वैधता 28 दिन की होगी। कंपनी के अनुसार इसे 4जी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खासतौर पर पेश किया गया है।

एयरटेल: एयरटेल ने दो प्लान लॉन्च किए हैं, एक 149 रुपए का और दूसरा 349 रुपए का। 149 रुपए के प्लान में एयरटेल से एयरटेल कॉलिंग और रोमिंग में इनकमिंग मुफ्त होगी। इसके साथ ही, इसमें 2 जीबी इंटरनेट डेटा भी मिलेगा, जिसकी वैधता 28 दिनों की होगी। वहीं 349 रुपए वाले प्लान में 28 जीबी इंटरनेट डेटा मिलेगा और साथ में पूरे देश में कहीं भी अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग सुविधा मिलेगी। हालांकि, यूजर्स एक दिन में सिर्फ 500 एमबी तक डेटा ही इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं रात को 3 बजे से सुबह 5 बजे तक 500 एमबी अतिरिक्त डेटा दिया जाएगा।

First Published on March 6, 2017 11:14 am