BSNL ने अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान की कीमत घटाकर आधी की, अब 49 रुपए में उठाइए लुत्फ

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी बीएसएनएल ने लैंडलाइन सर्विस ग्राहकों को और सुविधा देने और नए ग्राहकों करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान की कीमत आधी कर दी है। कंपनी ने लैंडलाइन से रविवार और रात्रि अवधि में की जाने वाली अनलिमिटेड कॉलिंग का मंथली चार्ज 99 रुपए से घटाकर 49 रुपए कर दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि लैंडलाइन सेवा की ओर नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने यह ‘एक्सपीरियंस लैंडलाइन 49’ प्लान पेश किया है।

क्या है एक्सपीरियंस लैंडलाइन 49

प्लान के तहत पहले छह महीने के लिए हर महीने का चार्ज 49 रुपए रहेगा। छह महीने की वैलिडिटी खत्म हो जाने के ग्राहक को सामान्य प्लान के आधार पर चार्ज देना होगा। सामान्य प्लान की कीमत हर सर्किल में अलग-अलग हो सकती है।

क्या मिलेगी सुविधा:

इस प्लान के तहत ग्राहक रविवार के दिन किसी भी समय किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का आनंद मुफ्त में ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी दिन के लिए नाइट कॉलिंग (रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक) अनलिमिटेड और मुफ्त रहेगी। इतना ही नहीं, इस लैंडलाइन प्लान में एक बीएसएनएल प्रीपेड सिम कार्ड मुफ्त दिया जाता है।

रिलायंस जियो और अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा देने के लिए बीएसएनएल लगातार अनलिमिटेड कॉलिंग और सस्ते डेटा जैसे प्लान ला रही है। कंपनी ने हाल ही में चार गुना तक मोबाइल डेटा का ऑफर पेश किया था। कंपनी ने 36 रुपए में एक जीबी का डेटा देने की पेशकश की है। कंपनी ने 78 रुपए और 291 रुपए के दो पैक लॉन्च किए। 78 रुपए में जहां ग्राहकों को 2 जीबी इंटरनेट डेटा मिलेगा, वहीं 291 रुपए में 8 जीबी डेटा मिलेगा। इसकी वैधता 28 दिन की होगी।

First Published on February 7, 2017 11:15 am