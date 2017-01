4जी डेटा और कॉलिंग के बाद अब ब्रॉडबैंड सर्विस पर भिड़ीं जियो और एयरटेल, दे रहीं 100 Mbps की स्पीड

4जी सर्विस में मुकाबला कर रही टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो अब ब्रॉडबैंड सर्विस या फाइबर टू द होम (FTTH) पर भी मुकाबले में उतर आई हैं। नई व्यापार संभावनाओं को देखते हुए दोनों कंपनियों ने अपनी सर्विस की शुरुआत कर दी है। सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली भारती एयरटेल अपनी V-Fiber सर्विस के जरिए हाई स्पीड होम ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया करा रही है, वहीं रिलायंस जियो ने भी मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसे तीन महानगरों में अपनी पॉयलेट सर्विस शुरू कर दी है।

एयरटेल V-Fiber:

बिजनेस अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, एयरटेल के प्रवक्ता ने बताया कि यूरोपियन स्टैंडर्ड वेक्टराइजेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित, एयरटेल का वी-फाइबर होम ब्रॉडबैंड के अनुभव को बदल देता है और यह 100 Mbps तक की स्पीड देने में सक्षम है। टेलिकॉम की दिग्गज कंपनी एयरटेल रिलायंस जियो से पहले अपने वर्तमान फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ा रही है और नए ग्राहकों को तीन महीने का फ्री ट्रायल पेश कर रही है। कंपनी के मुताबिक, इसके जरिए ना सिर्फ सुफर फास्ट डेटा स्पीड मिलेगी, बल्कि एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग, एक साथ कई डिवाइस पर अपलोडिंग और हैवी फाइल डाउनलोडिंग का आनंद लिया जा सकेगा। वर्तमान ब्रॉडबैंड यूजर्स को वी-फाइबर में अपग्रेड करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

जियो GigaFiber:

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो भी GigaFiber के नाम से ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू कर चुकी है। इसके तहत उपभोक्ताओं के घर तक ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सेवा पहुंचाई जाएगी। जो 31 मार्च 2017 तक फ्री है। इस FTTH सर्विस में 100 Mbps की डेटा स्पीड मिल रही है। कंपनी के मुताबिक जल्द ही एफटीटीएच नेटवर्क से उपभोक्ताओं को 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड (जीबीपीएस) तक की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध हो सकेगी।

कहां-कहां है सर्विस: रिलायंस जियो की GigaFiber मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों के चुनिंदा आवासीय इलाके में शुरू हुई है। कंपनी का इरादा इसे देश के 100 शहरों तक ले जाना है। वहीं, एयरटेल की वी-फाइबर सर्विस चेन्नई, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल समेत 8 शहरों में चलाया जा रहा है। वहीं कंपनी इसे दिल्ली-एनसीआर में भी जल्द शुरू करने वाली है।

First Published on January 17, 2017 10:09 am