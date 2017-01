रिलायंस जियो की राह पर निकली भारती एयरटेल, शुरू करने जा रही है VoLTE सर्विस

मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो से मिल रही टक्कर के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने भी जियो की तर्ज पर VoLTE (वॉयस ओवर LTE) तकनीक की ओर जाने का फैसला किया है। हाल ही में हुए एक बैठक में टॉप एग्जिक्यूटिव ने बताया कि कंपनी 12-18 महीने के भीतर प्रमुख मार्केट में इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर देगी। वर्तमान में, रिलायंस जियो इंफोकॉम इकलौती ऐसी कंपनी है जो VoLTE तकनीक की सुविधा दे रही है। रिलायंस जियो का पूरा नेटवर्क इसी तकनीक पर काम करता है।

एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा कि आने वाले 12-18 महीनों में प्रमुख मार्केट और बड़े शहरों में VoLTE तकनीक शुरू हो जाएगी। हम अपने नेटवर्क को VoLTE के लिए फ्यूचर-प्रूफ बना रहे हैं। पिछली तिमाही में एयरटेल ने सभी 22 सर्किलों में अपनी 4जी डेटा सर्विस को शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2G/3G नेटवर्क होने के कारण भारती एयरटेल VoLTE आने के बाद रिलायंस जियो को पीछे छोड़ देगी, चूंकि VoLTE के काम ना करने की स्थिति में एयरटेल का नेटवर्क स्विच हो जाएगा।

गौरतलब है कि रिलायंस जियो का पूरा नेटवर्क 4G पर तैयार किया गया है और कंपनी ग्राहकों को अनलिमिटेड VoLTE सर्विस दे रही है। वहीं भारती एयरटेल सर्किट स्विच तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और इसकी वॉयस कॉलिंग 2G पर होती है। VoLTE एक ऐसी तकनीक है जो वॉयस कॉलिंग और डेटा दोनों ही सुविधाएं एक ही स्पेक्ट्रम बैंड पर देती है, इसके लिए स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती।

नोकिया से कर चुकी करार:

पिछले साल नवंबर माह में एयरटेल ने पूरे देश में VoLTE अधारित सर्विस देने के लिए नोकिया से समझौता किया था। दोनों कंपनियों के बीच इस तकनीक के लिए 6 करोड़ डॉलर (420 करोड़ रुपए) की डील हुई थी। माना जा रहा है VoLTE तकनीक को लागू करने में नोकिया एयरटेल की मदद करेगी। इससे पहले एयरटेल ने 9 सर्किल में 4G सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए नोकिया के साथ 23 करोड़ डॉलर की थी।

First Published on January 27, 2017 11:16 am