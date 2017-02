सेल्फी लेने के लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन

स्मार्टफोन का रियर कैमरा बड़ा होता है और सेल्फी कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि रियर कैमरे की। लेकिन हाल के दिनों में सेल्फी का क्रेज काफी देखा गया है, जिसे देखते हुए मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों ने ऐसे कई फोन पेश किए हैं जिनमें एक से बढ़कर एक अच्छा सेल्फी कैमरा दिया गया है। इतना ही नहीं कई फोन में तो अब फ्रंट कैमरे के साथ फ्लैश भी उपलब्ध है। आज हम आपको ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे जिनके फ्रंट कैमरे से आप एक बेहतरीन सेल्फी ले सकते हैं।

Vivo V5 (Photo: vivo) Vivo V5 (Photo: vivo)

1. Vivo V5 : Vivo ने सेल्फी के शौकीनों के लिए Vivo V5 स्मार्टफोन पेश किया है। इसके साथ ही इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्लैश के साथ फ्रंट कैमरा व 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। Vivo V5 में 2.5डी कर्व्ड ग्लास के साथ 5.5-इंच का एचडी डिसप्ले है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के 64-बिट स्नैपड्रैगन 652 ऑक्टाकोर चिपसेट पर कार्य करता है। ​इसमें 4GB रैम और 32GB इंटरनल मैमोरी है। वहीं पावर बैकअप के लिए 3,000 mAH की बैटरी दी गई है। Vivo V5 की कीमत 17,890 रुपए है।

Oppo A57 (Photo: Oppo ) Oppo A57 (Photo: Oppo )

2. Oppo A57 : अगर बात बेस्ट सेल्फी स्मार्टफोन्स की हो रही है तो ओपो के फोन्स कैसे पीछे छूट सकते हैं। Oppo57 में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 5.5-इंच की एक IPS HD 1280x720p रेजोल्यूशन की डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा स्मार्टफ़ोन में ओक्टा-कोर स्नेपड्रैगन 435 प्रोसेसर 1.4GHz की क्लॉक स्पीड के साथ दिया गया है। इसमें 3GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी भी दी गई है। जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 256GB तक बढ़ा भी सकते हैं। फ़ोन एंड्राइड 6.0 मार्शमैलो पर चलता है फोन में 2,900mAh क्षमता की बैटरी दी गई है। अॉनलाइन शापिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 14989 रुपए है।

अोप्पो F1s रोज गोल्ड। (Photo: twitter) अोप्पो F1s रोज गोल्ड। (Photo: twitter)

3. Oppo F1s : Oppo ने इस फोन को भी बेस्ट सेल्फी फोन की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। जो 1/3.1 इंच सेंसर और एफ/2.0 अपर्चर के साथ उपलब्ध है। फोन का फ्रंट कैमरा ब्यूटीफाई 4.0 एप्लिकेशन से लैस है। इसके साथ ही सेल्फी के साथ पैनोरामा जैसे फ़ीचर भी दिए गए हैं। बेहतर सेल्फी के लिए इसमें स्क्रीन फ्लैश मौजूद है। फोन का रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो पीडीएएफ और ऑटोफोकस जैसे तकनीक से लैस है। इसमें 5.5-इंच का एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 3 जीबी रैम व 32 जीबी की इंटरनल मैमोरी है। यह फोन एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप पर काम करता है। इसकी कीमत 17,990 रुपए है।

Gionee S6s (Photo: Gionee) Gionee S6s (Photo: Gionee)

4. Gionee S6s : Gionee का एस6एस स्मार्टफोन 8-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप सेल्फी फोन्स की तलाश कर रहे हैं तो जियोनी का एस6एस स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इसमें 5.5-इंच का फुल एचडी डिसप्ले, 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल मैमोरी उपलब्ध है। वहीं फोन में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। वहीं पावर बैकअप के लिए 3,150mAH की बैटरी दी गई है। यह फोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो पर काम करता है। इसकी कीमत 17,999 रुपए है।

5. Xiaomi Redmi Note 4 : Xiaomi के रेडमी नोट 4 ने हाल ही में भारतीय बाजार में दस्तक दी है। इसमें 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि बेहतरीन सेल्फी के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन साबित हो सकता है। अगर बात करें नोट 4 की स्पेसिफिकेशन की तो इसमें 5.5-इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 4100एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपए है।

iBall ने लॉंच किया 4G सपोर्ट करने वाला NIMBLE टैबलेट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 18, 2017 10:45 am