6,999 कीमत में लॉन्च हुआ 8MP कैमरे वाला यह स्मार्टफोन, सेल्फी लेना आसान बनाते हैं रियर पैनल पर दिए वॉल्यूम बटन

ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आसुस ने 6999 रुपए की कीमत कीमत वाला नया 4जी इनेबल स्मार्टफोन Zenfone GO 4.5 LTE लॉन्च किया है। फोन में मैटेलिक यूनिबॉडी डिजाइन दिया गया है और यह 3.5 mm पतला है। खास बात है कि आसुस जेनफोन गो 4.5 LTE में वॉल्यूम बटन रियर पैनल पर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यूजर्स आसानी से एक साथ कई सेल्फी ले सकते हैं।

फीचर्स की बात करें तो आसुस Zenfone GO 4.5 LTE में 4.5 इंच की FWVGA डिस्प्ले और ब्लूलाइट फिल्टर दिया गया है। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 854×480 पिक्सल है। फोन में 8 मेगापिक्सल का पिक्सल मास्टर रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन 1.0 GHz के क्वालकैम स्नैपड्रैगन 410 MSM8916 क्वाडकोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 1 जीबी की रैम और 8 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा फोन के साथ 2 साल के लिए 100 जीबी का गूगल ड्राइव स्पेस भी मिलेगा। यह डिवाइस एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है।

यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जिसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक और माइक्रो यूएसबी स्लॉट दिया गया है। यह स्मार्टफोन वाई-फाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ 4.0, जीपीएस, AGPS जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिवाइस में Accelerometer, E-Compass, proximity और ambient-light जैसे सेंसर लगाए गए हैं। इस 4जी स्मार्टफोन में 2,070mAh की बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन मैट फिनिश वाला ग्लैमर रेड कलर, इन हेयरलाइन फिनश वाले सिल्वर ब्लू, गोल्ड और सिल्वर कलर ऑप्शन में मिलेगा। फोन का वजन 135 ग्राम है।

आसुस इंडिया के रीजन हेड- साउथ एशिया एंड कंट्री मैनेजर पीटर चैंग ने कहा, “आसुस के स्मार्टफोन और उसमें दी गई आसुस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी कंपनी यूजर्स के बड़े सेग्नेंट को लक्ष्य बनाती है। मुझे विश्वास है कि इस स्मार्टफोन के जरिए भी हम शानदार यूजर एक्सपीरियंस दे पाएंगे, जिसे देशभर में सराहा जाएगा।”

First Published on December 28, 2016 10:36 am