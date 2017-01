10 साल का हुआ ऐप्पल iPhone, 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स ने किया था लॉन्च, जानिए इससे जुड़े 10 अनसुने फैक्ट्स

अगर आप भी ऐप्पल के फैन हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आज ऐप्पल के आईफोन को 10 साल पूरे हो गए हैं। 9 जनवरी 2007 को एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला आईफोन पेश किया था। जॉब्स ने इस फोन को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुए एक इवेंट में पेश किया था। जानिए आईफोन से जुड़े 7 अनजाने तथ्य

1. एप्पल का पहला आईफोन भारत में कभी लॉन्च नहीं हुआ। फर्स्ट जेनरेशन आईफोन केवल अमेरिका में ही लॉन्च किया गया था। नवंबर 2007 में इसकी बिक्री ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में की गई।

2. एपल का पहला आईफोन जब बाजार में लांच हुआ था तब सप्ताहभर में ही इसकी 1.46 लाख यूनिट बिक गई थी।

3. भारत में पहली बार आईफोन 3जी को अगस्त 2008 में लॉन्च किया गया था। आईफोन 3जी देश में वोडाफोन और एयरटेल के नेटवर्क के साथ आता था। वोडाफोन ने 8जीबी वैरिएंट की कीमत 31000 रुपए और 16 जीबी वैरिएंट की कीमत 36,100 रुपए रखी थी।

4. आपको ऐप्पल का App Store पसंद हैं? हालांकि आपको बता दें कि जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था तब ऐप स्टोर का कोई असतित्व नहीं था।

5. पहले आईफोन की लॉन्चिंग के तुरंत बाद जनवरी 2007 में सिस्को ने ऐप्पल पर मुकदमा किया था। नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी सिस्को ने उत्तरी कैलिफॉर्निया की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था जो स्मार्टफोन का नाम iPhone के खिलाफ था।

6. एक वेबसाइट के मुताबिक, स्टीव जॉब्स दुनिया के सामने जो पहला आईफोन पेश कर रहे थे वह तब तक पूरी तरह डेवलप नहीं था। लॉन्चिंग के समय जिन ऐप्स का डेमो दिया गया था, वे सभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे।

7. 2016 में TIME मैगजीन ने अभी तक के 50 सबसे प्रभावशाली गैजेट्स की लिस्ट जारी की थी। इस सूची में आईफोन का नाम सबसे ऊपर था।

8. जून 2016 में ऐप्पल आईफोन की बिक्री ने 1 अरब का आंकड़ा छुआ था। यह आंकड़ा पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग सातवां हिस्सा है।

9. रेटिना स्क्रीन को आईफोन का सबसे कीमती पार्ट बताया जाता है। IHS द्वारा जारी की गई BoM (बिल ऑफ मैटेरियल) में ऐप्पल के लेटेस्ट आईफोन 7 की रेटिना डिस्प्ले सबसे महंगी (43 डॉलर) है।

10. जून 2007 में शुरू हुई आईफोन की बिक्री के बाद से इसकी कंपनी के रेवन्यू में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही है। आखिरी तिमाही (Q4 2016) में कंपनी के कुल राजस्व में आईफोन की 60 फीसदी हिस्सेदारी रही।

First Published on January 9, 2017 11:03 am