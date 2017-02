Samsung गैलेक्सी On5 प्रो और गैलेक्सी On7 प्रो पर Amazon दे रही डिस्काउंट, 714 रुपए महीने देकर भी खरीद सकते इन स्मार्टफोन को

अगर आप बजट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर सैमसंग के स्मार्टफोन सस्ते में मिल रहे हैं। Samsung On 5 Pro और Samsung On 7 Pro स्मार्टफोन को Amazon से ऑफर के तहत कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप Samsung On 5 Pro को 714 रुपए महीने की 12 EMI देकर खरीद सकते हैं वहीं Samsung On 7 Pro स्मार्टफोन को 892 रुपए महीने की 12 EMI पर खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी ऑन5 प्रो और गैलेक्सी ऑन7 प्रो की बात करें तो ये दोनों फोन भारत में जुलाई 2016 में लॉन्च किए गए थे। इन स्मार्टफोन्स को लॉन्च के समय क्रमशः 9,190 रुपये और 11,190 रुपये में लॉन्च किया गया था। लेकिन अब अमेजन पर इन दोनों स्मार्टफोन पर 1,200 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन5 प्रो जहां 7,990 रुपये में तो गैलेक्सी ऑन7 प्रो 9,990 रुपये में उपलब्ध है। ये ऑफर अमेजन द्वारा ही दिया जा रहा है क्योंकि सैमसंग ने इस तरह की किसी भी आधिकारिक कटौती से इनकार किया है। दोनों फोन अमेजन पर गोल्ड और ब्लैक कलर में उपलब्ध हैं।

सैमसंग गैलेक्सी ऑन7 प्रो और ऑन5 प्रो में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोनों फोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर काम करते हैं। सैमसंग के इन स्मार्टफोन में 2 जीबी रैम है। इनकी इंटरनल मेमोरी 16GB है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। डुअल सिम सपोर्ट वाले ये फोन वोल्ट के साथ 4जी एलटीई कनेक्टिविटी से लैस हैं। सैमसंग गैलेक्सी ऑन7 प्रो के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 5.5 इंच (1280 x 720 पिक्सल) रिज़ॉल्यूशन का एचडी डिस्प्ले दिया गया है।

फोन में 1.2 गीगाहर्ट्ज़ क्वाडकोर स्नैपड्रैगन 410 (एमएसएम8916) प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 306 है। इस स्मार्टफोन में एलईडी फ्लैश, अपर्चर एफ/2.1 और 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। अब बात सैमसंग गैलेक्सी ऑन5 प्रो की। इस फोन में 5 इंच (1280 x 720 पिक्सल) रिज़ॉल्यूशन का एचडी डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर एक्सीनॉस 3475 प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए माली-टी720 जीपीयू है। एलईडी फ्लैश, अपर्चर एफ/2.2 और 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है।

First Published on February 20, 2017 10:46 am